Le Premier ministre Nikol Pashinian a accusé vendredi l’Azerbaïdjan d’entraver une solution de compromis au conflit du Haut-Karabakh avec des exigences « maximalistes » et des revendications territoriales à l’Arménie.

Pashinian a lancé des attaques inhabituellement cinglantes contre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev alors qu’il présidait une réunion des hauts responsables de la sécurité de l’Arménie et du Karabakh. Il s’est plaint qu’Aliyev n’a jamais répondu à ses appels répétés en faveur d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui satisferait toutes les parties au conflit.

« Il est évident qu’avec de telles approches [azerbaïdjanaises], nous ne pouvons pas anticiper de réels progrès dans le processus de négociation, d’autant plus qu’elles s’accompagnent de menaces de guerre ou de revendications territoriales et historiques directes ou indirectes à l’égard du peuple arménien », a déclaré M. Pashinian.

M. Aliyev, a-t-il ajouté, est conscient que les tentatives de Bakou de mettre fin au conflit par la force provoqueraient une « réponse plus qu’adéquate » de la part de l’armée arménienne.

« Depuis plus de 15 ans, Aliyev promet à son propre peuple de résoudre le conflit du Karabakh par la force militaire et sous ce prétexte, il dépense des milliards de dollars qui ont très souvent fini sur des comptes offshore de personnes connues », a poursuivi M. Pashinian. « Et maintenant, il ne peut pas expliquer à son propre peuple pourquoi la réalité est telle qu’elle est. »

« Il se rend compte qu’une éventuelle aventure [militaire] ne causerait pas seulement une dévastation irréversible de l’Azerbaïdjan, mais démantèlerait aussi son régime anti-démocratique », a déclaré le Premier ministre arménien. « Et donc, pour détourner l’attention des gens et sortir de cette impasse, il fait monter la température de ses déclarations. »

Pashinian semble faire allusion aux récentes nouvelles affirmations d’Aliyev selon lesquelles une grande partie de l’Arménie moderne, y compris Erevan, se trouve dans des « terres historiques de l’Azerbaïdjan ».

Aliyev et Pashinian se sont récemment rencontrés en février en marge d’un forum international annuel sur la sécurité à Munich. Ils ont multiplié leurs accusations lors d’une table ronde sur le Karabakh qui s’est tenue juste après leurs brefs entretiens.

Les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais ont depuis lors essayé de maintenir le processus de paix en vie malgré la pandémie de coronavirus. Fin avril, ils ont tenu une vidéoconférence conjointe avec les médiateurs américains, russes et français qui co-dirigent le groupe de Minsk de l’OSCE.

« Les ministres des Affaires étrangères et les coprésidents ont convenu de rester en contact étroit et de poursuivre les négociations en personne dès que possible », peut-on lire dans une déclaration commune publiée à l’époque.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé la semaine dernière que d’autres pourparlers de ce type auraient lieu dans le courant du mois.