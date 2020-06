Embargo contre la Libye : la Turquie critique la misison européenne Irini

Le chef de la diplomatie turque a critiqué vendredi la mission européenne Irini chargée de contrôler l’embargo sur les armes contre la Libye, après l’ouverture d’une enquête de l’Otan à la suite d’un incident dénoncé par la France et impliquant des navires turcs. Lors d’une conférence de presse à Ankara avec son homologue italien Luigi Di Maio, le ministre turc, Mevlut Cavusoglu, a estimé que l’opération Irini était « partiale », et « n’a pas tenu compte des demandes et des préoccupations du GNA », le gouvernement de Tripoli soutenu par Ankara. Il a reproché à cette mission de chercher à empêcher les (...)