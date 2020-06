Lettre à Yves Blein, Député concernant la fusion de sa liste LREM avec la liste de Yalcin Ayvali, ancien membre du PEJ et proche du parti d’Erdogan.

LETTRE À Yves Blein, Député.

Nous avons adressé un courrier à Monsieur Yves Blein candidat à la mairie de Vénissieux aujourd’hui.

En attendant une réponse de sa part, nous avons pris la décision de rendre cette lettre publique.

Monsieur Blein, qui a par le passé soutenu la cause arménienne vient de s’allier à Monsieur Ayvali pour le second tour des élections municipales à Vénissieux.

Comme toujours, la FRA Nor Seround ne peut rester silencieuse face au négationnisme et au mensonge.

Monsieur Ayvali, s’est présenté aux élections législatives de 2017 sous l’étiquette du PEJ. Ce parti qui est un relais inconditionnel de la politique raciste et homophobe du dictateur Erdogan en France.

Après avoir exprimé les « regrets » de Monsieur Ayvali en son nom pour nous faire croire qu’il avait définitivement coupé les ponts avec son « passé », Monsieur Ayvali a osé liker un commentaire disant « Et ça fait quoi qu’il si il aurait été pro erdogan ? ». Son penchant pour l’AKP ne semble pas être qu’une « erreur de jeunesse ». Et à moins de 10 jours du second tour des municipales, ce dernier ne s’en cache visiblement plus.

Nous, jeunes militants français d’origine arménienne, exigeons donc de la part de Monsieur Ayvali une déclaration exprimant clairement ses regrets d’avoir été associé au régime dictatorial d’Erdogan ainsi qu’une lettre publique reconnaissant le génocide des Arméniens. Notre République ne peut se permettre de tolérer au sein de sa classe politique les vassaux du dictateur Erdogan.

Le combat pour la justice continue.

Ci-dessous la lettre envoyée, l’affiche de Monsieur Ayvali en 2017, son « like » au commentaire énoncé plus haut ⤴️, ainsi que la réponse de Monsieur Blein au message de Madame la députée Danièle Cazarian ⤵️