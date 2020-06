Scandale Facebook pour des conseillers verts sur fonds de négationnisme du génocide arménien

Dans la ville de Bünde en Westphalie orientale ( NRW ), le conseiller des verts de la ville Eyüp Odabasi (48 ans) a provoqué un énorme tollé en partageant un contenu sur sa page Facebook qui est fortement nationaliste turque et qui sert également le récit d’État du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Eyüp Odabasi a eu une joute verbale sur Facebook avec le politologue et chercheur turc Burak Çopur, qui est également membre des Verts. Le point de départ du débat était un article dans lequel il comparait le racisme aux États-Unis à l’égard des Noirs avec l’oppression des minorités en Turquie (Alevis, Kurdes, Arméniens).

Eyüp Odabasi était tombé sur l’article et avait réagi : « Je voulais savoir pourquoi il n’écrit pas sur le racisme en Allemagne » puis dans la discussion qui a depuis été supprimée - décrit Burak Çopur comme un « Turc de souche ». Une expression qui, selon l’expert turc, est un terme « qui a été inventé par des partisans fanatiques d’Erdogan et utilisé par les Turcs islamo-nationalistes contre les dissidents politiques et les critiques d’Erdogan en Allemagne comme une dénonciation et une diffamation ».

Le conseiller vert, qui se distancie d’être un partisan du président turc, admet : « Malheureusement, j’ai réagi trop émotionnellement, également dans le contexte d’une tragédie personnelle. Utiliser ce terme était une erreur. Je me suis spécifiquement excusé auprès de M. Çopur sur Facebook et par e-mail. Ce n’était pas mon intention de l’insulter. »

L’homme de 48 ans n’a pas obtenu de réponse à ses excuses.

Au lieu de cela, une avalanche de messages et d’e-mails critiques l’a frappé. Parce que Burak Çopur avait déjà pris une capture d’écran de la discussion et l’avait publié sur son compte Twitter. Il accusait également Eyüp Odabasi d’avoir sa page Facebook grouillant de « propagande turque » et de déni du génocide arménien. Il écrit également : « Je suis stupéfait de voir comment quelqu’un comme ça a pu rester en tant que politicien vert au conseil municipal pendant 16 ans. »

L’association d’État des Verts NRW avait également pris connaissance du différend entre le duo. Dans un communiqué, la double direction du parti a ensuite pris la parole : Mona Neubaur et Felix Banaszak : « La déclaration d’Eyüp Odabasi est totalement inacceptable et contredit tout ce que les Verts de NRW représentent. Cela fait partie d’une série de déclarations calomnieuses d’Eyüp Odabasi dans le passé que nous condamnons, qui minimisent l’agenda autocratique d’Erdogan ou le génocide arménien. Il nous est donc également incompréhensible pourquoi, dans ce contexte, il pourrait être positionné pour une nouvelle candidature à la mairie de Bünde. Nous contacterons donc très rapidement l’association locale et de district et vous indiquerons les éventuelles conséquences. « Eyüp Odabasi a regretté que son conseil régional ne l’ait pas contacté avant la publication du communiqué et a également demandé un droit de réponse. Le politicien a souligné également à quel point toute la discussion à son sujet dérape et affirmant : »Je n’ai pas fermé les yeux depuis deux jours".

Lundi soir, l’association des Verts de la ville de Bünde s’est réunie à cause de l’incident et a réagi. Dans un communiqué, les politiciens regrettent expressément « que le conseiller Eyüp Odabasi ait diffamé le professeur Burak Çopur ». Ils se distancient également « sans équivoque de la domination autocratique du président turc Erdoğan et d’un déni du génocide contre les Arméniens ».

Les Verts disent également : « Afin de ne pas alourdir le bon travail du parti / groupe parlementaire et la campagne électorale, M. Odabasi a décidé de ne pas se porter candidat. »