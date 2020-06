Les soldats tireurs d’élite de l’Armée arménienne se sont entrainés de nuit dans un environnement hostile

Depuis plusieurs mois, de nombreuses unités des Forces armées arméniennes s’entraîne sans cesse afin d’augmenter ses capacités d’action en cas de conflit. Le 17 juin l’une de ses unités spécialisées dans les tirs de précision a réalisé des manœuvres d’entrainement de tirs de nuit dans un environnement hostile. Afin d’être prête nuit et jour contre toute attaque et neutraliser dans les plus brefs délais l’ennemi. Le ministère arménien de la Défense a présenté quelques images de ces entraînements particulièrement intenses et de très haut niveau de précision et de coordination des actions. L’Armée arménienne dispose avec ces unités d’élite de sérieuses garanties contre toute attaque. Des militaires hyper-entraînés et proches des conditions réelles de combat et d’attaque.

Krikor Amirzayan