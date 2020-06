L’accusation demande 5 ans et 4 mois de prison ferme contre le Turc qui avait arraché et jeté une croix de l’église arménienne d’Istanbul

L’instruction du dossier d’accusation contre l’homme qui avait arraché et jeté une croix de l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch du quartier Uskudar à Istanbul est terminée selon Gazete Duvar. Il fut réclamé contre Mazloum S. l’auteur Turc de cet acte de profanation d’un lieu de culte la peine de 5 ans et 4 mois de prison ferme. Nous ne savons pas si les tribunaux turcs vont suivre cette demande d’emprisonnement. Mais les autorités turques semblent disposés -sans doutes à des fins de récupération et de démonstration de la justice- à donner une exemplarité dans cet acte en sanctionnant Mazloum S. A suivre…

Krikor Amirzayan