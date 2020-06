Nikol Pachinian annule son voyage à Moscou

Citant la crise persistante du coronavirus, le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé vendredi qu’il ne se rendrait pas à Moscou cette semaine pour assister au défilé militaire russe qui marquera le 75e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie.

Le président russe Poutine l’avait invité au défilé de la Place Rouge, prévu pour le 24 juin, lorsqu’ils s’étaient parlés par téléphone le 1er juin. Pachinian avait alors accepté l’invitation.

Dans une lettre adressée à Poutine et rendue public par son bureau, le dirigeant arménien explique qu’il attendait avec impatience de participer aux célébrations du Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale en Russie.

"Mais, comme cela s’est avéré par la suite, la situation épidémiologique existante ne me permet pas d’effectuer cette visite, écrit-il. Sur cette base, j’ai décidé de ne pas me rendre à Moscou. Cela a été discuté en détail et accepté par nos équipes. »

Pachinian a ajouté qu’il espère toujours rencontrer bientôt Poutine.

Le Premier ministre arménien a annoncé sa décision cinq jours après que 75 soldats arméniens se snt rendus à Moscou pour préparer leur participation au défilé.

Le ministère de la Défense à Erevan avait confirmé cette participation le 2 juin. Il avait déclaré que lors de la présentation annuelle de l’armée russe, ils porteraient non seulement un drapeau national arménien, mais aussi la bannière d’une division de l’Armée rouge composée principalement d’Arméniens et arrivée à Berlin en mai 1945.

La porte-parole de Pachinian, Mane Gevorgian, a précisé vendredi après-midi que le ministre de la Défense, Davit Tonoyan, « dirigerait » le contingent de l’armée arménienne pendant le défilé.

Le défilé, initialement prévu le 9 mai, a été reporté par le Kremlin en raison de la pandémie de coronavirus. L’Arménie et la Russie ont été durement touchées par cette pandémie mondiale.