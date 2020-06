Yervante et Elbis Beurkdjian, héros arméniens

Aujourd’hui, partout dans le monde, Paris est connue comme la « ville lumière » ou « ville amoureuse », mais il y a 80 ans, pour de nombreux habitants, Paris était une ville de la peur. Les lumières se sont estompées et l’amour est devenu haine le 14 juin 1940, lorsque des soldats nazis sont entrés dans la ville qui ont inspiré tant de poètes, écrivains, philosophes et architectes. L’auteur français Jules Renard a dit un jour : « Ajoutez deux lettres à Paris et c’est le paradis ». Mais ce jour fatidique, beaucoup de gens pensaient qu’ils étaient en enfer.

Yervante Beurkdjian, un chrétien arménien qui vivait avec sa famille à Colombes, dans la banlieue nord-ouest de Paris, faisait partie des Parisiens témoins de l’occupation allemande. Sa femme était une Arménienne nommée Elbis, et ensemble, ils ont eu un fils nommé Alfred-François. Yervante était un homme gentil et serviable qui a travaillé très dur pour subvenir aux besoins de sa famille.

A la même époque, Joseph et Hélène Goldhamer, d’origine juive polonaise, résidaient dans le troisième arrondissement de Paris. Après être tombés amoureux, ils se sont mariés au début des années vingt et ont ouvert un petit magasin de vêtements pour enfants. Comme tous les Juifs qui vivaient à Paris en 1940, les Goldhamer craignaient le pire, et le pire allait se produire.

En juin 1941, une loi prescrivant l ’« aryanisation » des biens juifs entre en vigueur et, tout comme cela, leur affaire est confiée à un Français « aryen » qui collabore avec les Allemands. Sans revenu, le couple a quitté son appartement et a emménagé dans un grenier du même immeuble.

L’année suivante, le 16 juillet 1942, Joseph et Hélène échappent miraculeusement à l’arrestation lors de la rafle massive de Juifs. Dans toute la ville, 13 152 Juifs, dont 4115 enfants, ont été arrêtés par la police française sur ordre des Allemands et envoyés au camp de concentration d’Auschwitz. Les Goldhamer avaient eu de la chance, mais ils savaient qu’il ne faudrait pas longtemps avant que la police ou les nazis ne les trouvent.

Avant la guerre, Yervante était un client régulier du magasin Goldhamer, donc il connaissait Joseph et Hélène. Lorsqu’il a entendu parler de leur situation, il a immédiatement écouté son cœur. Les Beurkdjian connaissaient les terribles conséquences d’aider ou d’héberger des Juifs, mais en tant qu’Arméniens, ils savaient aussi ce que c’était que d’être persécuté pour qui vous êtes. Ensemble, ils ont donc décidé de risquer leur propre vie pour sauver Joseph et Hélène. Ils ont dit aux Goldhamer de quitter leur petite chambre et d’emménager avec eux à Colombes. Yervante a même aidé le couple juif à déménager chez lui, tandis que son fils de 10 ans se tenait dans la rue prêt à donner l’alerte si un camion de police ou un véhicule allemand apparaissait sur la route.

Les Beurkdjian n’étaient pas riches et leur appartement était très petit, mais Yervante et Elbis ont donné aux Goldhamer une chambre à eux et ont refusé de l’argent pour cela. Le couple juif est resté avec la famille arménienne pendant huit mois jusqu’au printemps 1943, lorsque les nazis ont annoncé des peines cruelles infligées aux personnes appréhendées hébergeant des juifs. Afin d’épargner davantage le danger à la famille de Yervante, Joseph et Hélène Goldhamer quittent l’appartement de Colombes et parviennent à se cacher jusqu’à la libération de Paris en août 1944.

À la fin de la guerre, les deux familles se sont réunies et sont restées très proches. Plus tard, Joseph et Hélène se sont installés en Israël, mais ils n’ont jamais oublié la gentillesse de la famille Beurkdjian. Des décennies ont passé et les souvenirs se sont estompés, mais un homme s’est souvenu de tout. C’était Alfred-François Beurkdjian, le fils d’Yervante. En 1982, il parvient à retrouver Hélène Goldhamer, alors âgée de 82 ans, dans un moment d’émotion. La même année, Yad Vashem a reconnu Yervante et Elbis Beurkdjian comme Justes parmi les nations.



Le 5 juillet 2012, à Paris, l’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens (ANACRA), qui est l’Association Française des Anciens Combattants Arméniens, a organisé une belle cérémonie pour honorer la mémoire et saluer le courage d’Yervante et Elbis Beurkdjian . La cérémonie a été suivie par leur fils Alfred-François et par de nombreux membres de la communauté franco-arménienne.

Yervante et Elbis Beurkdjian auraient pu se tenir aux côtés de la foule et être spectateurs de ces persécutions, mais ils se sont tenus seuls et ont risqué leur vie pour sauver les Goldhamer. A cette époque, de nombreux Parisiens regardaient Joseph et Hélène et voyaient deux Juifs. Mais Yervante et sa femme venaient de voir deux êtres humains qui avaient besoin d’aide. En réalité, ils leur ont donné plus qu’une aide, ils leur ont donné de l’espoir. Il y a quatre-vingts ans, dans l’obscurité de la guerre et de l’occupation, la lumière et l’amour étaient dans un minuscule appartement à Colombes.

John Dekhane

The Armenian Weekly

John Dekhane a grandi à Paris avant de s’installer dans le sud de la France. Il travaille pour une organisation sportive à Monaco. Depuis son enfance, il a toujours été intéressé par la Seconde Guerre mondiale avec un accent particulier sur les soldats américains. Afin de les honorer, au cours des dernières années, il a localisé et acheté des artefacts américains de la Seconde Guerre mondiale en Europe et a fait don de ces articles à plus d’une centaine de musées aux États-Unis.