« Une année perdue » - Comment la pandémie mondiale a frappé l’économie azerbaïdjanaise

La pandémie mondiale de COVID-19 a frappé les économies du monde entier. Mais les économistes azerbaïdjanais avertissent que la fermeture des industries vitales telles que le tourisme et le secteur des services est pâle par rapport à ce que pourrait faire un prix du pétrole en chute libre.

Rafig (pseudonyme), 32 ans, dirige un café dans un marché de la construction à Bakou depuis trois ans. En raison du régime de quarantaine introduit en Azerbaïdjan en raison du coronavirus, le café a été fermé pendant environ deux mois.

Rafig a déclaré au média en ligne OC Media qu’il était plus préoccupé par ses employés que par lui-même. « J’avais environ 10 employés ; chefs, serveurs, nettoyeurs, caissiers, etc. Ils n’ont pas pu gagner un sou depuis deux mois car le café est fermé ».

« Il est vrai que le gouvernement a aidé les entrepreneurs qui ont perdu leurs revenus et ont même payé leurs employés en fonction de leur salaire », a-t-il ajouté. « Mais les salaires officiels ne leur suffisent pas pour subvenir aux besoins de leur famille. »

Selon lui, après avoir payé les salaires et autres dépenses, le café lui rapportait environ 1 000 à 1 200 dollars (590 à 710 dollars) par mois. Il a déclaré que l’aide gouvernementale de 700 ((410 $) qu’il avait reçue en tant qu’entrepreneur l’avait aidé à couvrir le loyer du café, mais pas grand-chose d’autre.

Rafig n’est qu’un des nombreux entrepreneurs azerbaïdjanais qui se sont retrouvés dans une situation difficile pendant la période de quarantaine.

« Une année perdue »

« Pendant cette période de [quarantaine], nous avons perdu tout revenu. Depuis le début de l’année, par rapport à l’année dernière, nos revenus ont diminué de 80% ’’, a déclaré à OC Media Emin Guliyev, directeur et fondateur de Welcome Travel Azerbaijan, une agence de voyages locale .

Il a déclaré que les salaires de six des employés de l’entreprise étaient payés par le Fonds de soutien à l’entrepreneuriat. En ce qui concerne le loyer des bureaux, il dit qu’ils ont bénéficié d’une remise par le centre d’affaires où se trouve l’entreprise.

Selon le secrétaire de presse de l’Agence nationale du tourisme, Kanan Guluzade, le nombre de visiteurs étrangers en Azerbaïdjan au premier trimestre 2020 était d’environ 300 000 de moins que l’année précédente, soit une baisse de 36%. Ceci malgré une augmentation significative du nombre de visiteurs en janvier-février, avant que le virus ne se propage dans le pays.

Rien qu’en avril, 217 000 arrivées de moins soit 91,7% de moins qu’en avril de l’année dernière.

L’économiste Rovshan Agayev a déclaré à OC Media que le tourisme, le commerce non alimentaire et les services figuraient parmi les secteurs les plus durement touchés, ce qui est crucial malgré leur contribution relativement faible au PIB.

« La part du tourisme et du commerce non alimentaire dans le PIB de l’Azerbaïdjan est d’environ 5% », a-t-il déclaré. « Mais le principal problème est le travail de 300 000 à 400 000 personnes travaillant dans ces domaines. »

Il a ajouté que dans cette « situation non conventionnelle », le gouvernement doit empêcher la baisse de la demande des consommateurs primaires et prendre des mesures continues pour compenser les revenus des personnes qui ont perdu leur emploi et sont restées à la maison.

« En termes d’entreprises, le gouvernement doit être prêt pour la période post-pandémique. Le gouvernement doit accorder des crédits pour le développement des entreprises et la durabilité. »

Natig Jafarli, économiste et secrétaire exécutif du parti d’opposition ReAl, a déclaré à OC Media que tous les secteurs de l’économie ne démarreraient pas immédiatement une fois la quarantaine levée, et pour des secteurs comme le tourisme, cette année restera dans les mémoires comme une perte. Natig Jafarli a averti que cela aura également un impact sur la santé globale de l’économie.

« Il n’y aura pas de recettes fiscales car il n’y a pas de bénéfices ou de revenus dans ce domaine », a déclaré Natig Jafarli . « L’affaiblissement de l’économie dans ce domaine aura également un impact négatif sur l’obligation fiscale du budget d’environ 1 milliard d’euros (590 millions de dollars). »

Un accident pétrolier

Natig Jafarli a également déclaré que les pays dépendants du pétrole tels que l’Azerbaïdjan subissaient un double coup - la pandémie et la chute des prix du pétrole ayant des conséquences néfastes sur l’économie.

« La chute des prix du pétrole a un impact plus important sur les indicateurs macroéconomiques. Étant donné que les prix du pétrole sont en moyenne de 20 $ [le baril] depuis avril, les indicateurs macroéconomiques d’avril vont fortement chuter. Dans le chiffre d’affaires du commerce extérieur, les exportations, les taux de croissance du PIB, les entrées de devises chuteront fortement. Le régime de quarantaine aggrave ces complications », a-t-il déclaré.

Le budget de cette année a été fixé en fonction d’un prix du pétrole de 55 $ le baril. Natig Jafarli déclare que l’on s’attend actuellement à ce qu’il en résulte un manque à gagner de 1 milliard de dollars en recettes fiscales.

Rovshan Agayev convient que le principal coup porté à l’économie azerbaïdjanaise proviendra des prix du pétrole, car les revenus pétroliers « chuteront de quatre à cinq fois » ce qui aura « un impact significatif sur les recettes et les dépenses budgétaires »’.

Pour le moment, le gouvernement azerbaïdjanais a annoncé pour 2,5 milliards de manat (1,5 milliard de dollars) d’aide publique ainsi que 1 milliard de manat (590 millions de dollars) d’allégements fiscaux.

Selon Natig Jafarli, les dépenses en 2020 seront de l’ordre de 2,5 à 3 milliards de manat (1,5 à 1,8 milliard de dollars) de plus que prévu. Dans le même temps, il a déclaré que les recettes publiques diminueraient d’environ 5 milliards de manat (2,9 milliards de dollars).

Menace de dévaluation

Gubad Ibadoglu, chef du mouvement d’opposition azerbaïdjanais pour la démocratie et la prospérité, a mis en garde contre une éventuelle dévaluation imminente du manat azerbaïdjanais.

Gubad Ibadoglu a déclaré à OC Media que la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement a révélé de nombreuses faiblesses dans l’économie. « Il est devenu clair que le niveau de l’économie souterraine dans le pays, le niveau de corruption, était plus élevé que prévu. »

Il a déclaré que le principal revenu du pays provenant de l’exportation de pétrole, une chute des prix du pétrole entraînera nécessairement une baisse des revenus du pays - et cela s’est déjà produit auparavant.

Les déséquilibres budgétaires qui en résultent et un déficit de la balance des paiements sont alors à prévoir, a-t-il dit. « La demande accrue de dollar sur le marché des changes a également entraîné une pression accrue sur le manat. »

Cependant, Gubad Ibadoglu dit qu’il serait erroné d’évaluer l’impact du coronavirus sur l’économie azerbaïdjanaise uniquement de manière négative, car la demande accrue de services informatiques et de communications a eu un impact positif.

Il ajoute qu’il y a eu des effets similaires et perceptibles dans l’industrie et l’agriculture, même s’ils n’étaient « pas significatifs ».

« Il est possible de voir ses effets positifs à court terme et ses effets négatifs à moyen et long terme », a-t-il conclu.

« Manœuvres très sérieuses »

Malgré le ralentissement, les responsables sont restés optimistes dans leurs déclarations.

Le président de la Banque centrale d’Azerbaïdjan (CBA), Elman Rustamov, a insisté sur le fait que le gouvernement contrôlait la situation macroéconomique du pays.

Il a déclaré qu’ils prévoyaient tous les scénarios possibles et planifiaient les mesures à prendre contre les fortes fluctuations des marchés mondiaux de l’énergie et des actions.

Selon Elman Rustamov, l’inflation reste faible à seulement 3%.

« Il y a eu une attaque spéculative très sérieuse contre le taux de change de la monnaie nationale, mais nous avons empêché cette attaque et la situation sur le marché des changes s’est stabilisée. »

Il a également déclaré que les organisations internationales, y compris la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avaient évalué la situation économique du pays « très positivement » et que les « grandes réserves de devises étrangères et la faible dette extérieure » de l’Azerbaïdjan permettaient au pays de « rendre très grave manœuvres ».

Le ministre de l’Économie, Mikayil Jabbarov, a estimé les pertes quotidiennes pour l’économie azerbaïdjanaise en raison de la pandémie à 120 millions à 150 millions de manat (71 à 88 millions de dollars).

« Les ressources, les ressources financières et la stabilité économique de la République d’Azerbaïdjan nous permettent de prendre en compte la santé des citoyens du pays, comme dans ces décisions et dans d’autres décisions existantes », a-t-il déclaré.

Malgré la fermeture de sa propre entreprise, Emin Guliyev de Welcome Travel Azerbaïdjan reste également optimiste pour l’avenir. Il espère qu’après la fin de la quarantaine, le tourisme intérieur s’améliorera et que la situation dans d’autres régions suivra dans le temps.

Par Kamran Mahmudov

Kamran Mahmudov est un journaliste indépendant basé en Azerbaïdjan avec plus de 15 ans d’expérience.

Open Caucasus Media