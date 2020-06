Les médecins Lituaniens sont arrivés en Arménie pour une mission de 14 jours dans le cadre de lutte contre le coronavirus

Les médecins Lituaniens chargés d’aider leurs homologues Arméniens dans la lutte contre le coronavirus sont arrivés vendredi 19 juin à Erévan par un vol spécial entre la Lituanie et l’Arménie. Ces médecins Lituaniens resteront en Arménie pour une mission d’aide médicale durant 14 jours. Ils furent mis à la disposition de l’Arménie dans le cadre du projet européen Team Europe. A l’aéroport Zvartnots-Armenia d’Erévan cette délégation d’une dizaine de médecins Lituaniens a été reçue par Anahit Avanesyan le vice-ministre de la Santé, Avet Adonts le vice-ministre des Affaires étrangères, le représentant de l’Union européenne en Arménie Andrea Victorin ainsi que l’Ambassadeur de Lituanie en Arménie Inga Stanité-Tolotchkiene. L’Ambassadeur plénipotentiaire du Royaume de Suède en Arménie Biryer Carlson était également présent, la Suède et l’Union européenne finançant l’opération. Un peu plus tôt la Lituanie avait apporté une aide en matériel médical dans le cadre de l’aide aux quatre pays du Partenariat avec les pays d’Europe orientale.

Krikor Amirzayan