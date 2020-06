Un avion militaire polonais a apporté du matériel d’aide médical à l’Arménie offert par la Pologne

Après la Serbie, c’est la Pologne qui est arrivée au secours de l’Arménie durement touchée par le coronavirus. Un avion militaire polonais venant de la base militaire de Wroclaw (Pologne) s’est posé hier 19 juin sur l’aéroport Zvartnots-Armenia d’Erévan. Un avion chargé d’aide médicale offert à l’Arménie par la Pologne a indiqué l’Ambassade d’Arménie à Varsovie. En coopération avec le ministère arménien de la Santé et une organisation gouvernementale d’aide polonaise l’opération s’est déroulée, emmenant en Arménie 20 000 masques, 2 400 protections du visage et 2 700 litres de gel hydroalcoolique pour les mains et le visage. Lors du décollage de l’avion à Wroclaw étaient présents Samvel Mkrdtchyan l’Ambassadeur d’Arménie en Pologne, Pavel Yablonski le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, des représentants de la Fondation « Vivre en paix » et des journalistes. L’Ambassadeur de Géorgie était également présent, un autre avion militaire polonais chargé d’aide médicale devant s’envoler pour Tbilissi. L’Ambassadeur d’Arménie et son homologue de Géorgien ont tous deux remercié la Pologne et les organisations polonaises pour cette aide en signe de solidarité.

Krikor Amirzayan