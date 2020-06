Communiqué de François Rochebloine

Merci à Nouvelles d’Armenie d’avoir posées les bonnes questions aux candidats de la liste Rachida DATI à propos de la reconnaissance du genocide Armenien , du négationnisme , du devoir de mémoire, et enfin de l’importation de la propagande azerbaïdjanaise sur notre territoire.

Merci à Florence Berthout fidèle à ses engagements d’avoir confirmé ses positions et cela sans ambiguïté.

Mais regretté qu’il n’en soit pas de même pour les autres !

J’ai envie de leur dire réveillez vous , moi qui ait été le rapporteur de la loi sur la reconnaissance du genocide Armenien par la France !

Ces questions pourraient et même devraient être adressées à l’avenir à tous les candidats aux différentes élections.

Par ailleurs, il est permis de s’inquiéter avec l’élection à la présidence de l’ Assemblée Générale de l’ ONU d’un ambassadeur turc négationniste et ancien Ministre des Affaires Étrangères