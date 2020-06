L’étrange silence des candidats pro-Dati sur le génocide des Arméniens

Parce que les rapports troublants de Rachida Dati avec l’Azerbaïdjan (« Etat frère » de la Turquie) sont inquiétants, le site de « Nouvelles d’Arménie » a envoyé le 10 juin à tous les candidats qui lui apportent leur soutien, quatre questions touchant au génocide des Arméniens, au négationnisme, au devoir de mémoire et à l’importation de la propagande azerbaïdjanaise sur le territoire français.

Il s’agissait de permettre à ces 15 personnalités[1] qui sollicitent le suffrage des électeurs de faire connaître leur position sur ces sujets. Et ce, alors que leur championne, interpellée plusieurs fois en public et en privé à ce propos, a toujours refusé de répondre. Ce qui ne laisse pas d’étonner eu égard à l’actualité du panturquisme sur la scène internationale, dont les régimes frères d’Aliev et d’Erdogan sont les principaux acteurs.

