Les réponses de Florence Berthout aux questions de NAM

Nouvelles d’Arménie a envoyé un questionnaire sur le génocide, le négationnisme et la propagande azerbaïdjanaise en France aux 15 candidat pro-Dati à la municipale du 28 juin. Hormis Florence Berthou, maire sortante du 5e, aucun n’a répondu. Un silence éloquent, qui renforce les inquiétudes sur une éventuelle victoire de Rachida Dati à Paris. Voici les réponses de Florence Berthou.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Approuvez-vous la loi de reconnaissance du génocide des Arméniens promulguée par Jacques Chirac le 29 janvier 2001 ?

Florence Berthout : Il était grand temps que la France regarde en face l’histoire du peuple arménien. Cette loi est venue réparer une terrible injustice.

Il y a entre la communauté arménienne et mon arrondissement des relations d’amitié anciennes et profondes. De nombreux arméniens y ont trouvé refuge après 1915 à l’image des parents de Charles Aznavour, qui lui-même, a d’ailleurs fréquenté une école du quartier fameuse, celle des enfants du spectacle rue Cardinal Lemoine.



NAM : Soutenez-vous le principe d’une loi de pénalisation du négationnisme de ce génocide, comme s’y étaient engagé Nicolas Sarkozy, puis François Fillon candidat LR à la présidentielle de 2017 ?

Florence Berthout : Je suis favorable à la pénalisation de toute négation ou banalisation du génocide arménien. Il reste que, à ce jour, les tentatives du législateur pour inscrire dans la loi le principe d’une pénalisation se sont heurtées à la censure du Conseil constitutionnel.

J’espère qu’une réponse législative appropriée pourra être trouvée.



NAM : En cas d’élection, vous engagez-vous à ce que Paris continue de commémorer la mémoire des victimes de ce qui a été le 1er génocide du 20e siècle et la plus grande catastrophe civile de la Première Guerre mondiale ?

Florence Berthout : Je m’y engage d’autant plus aisément que, depuis mon élection à la mairie du 5e en 2014, j’ai accompagné les cérémonies commémoratives du génocide arménien et régulièrement organisé des manifestations pour valoriser et rendre hommage à l’histoire et la culture du peuple arménien.



NAM : Vous engagez-vous, dans le cadre de vos prérogatives futures, à faire barrage aux opérations de propagande de la dictature azerbaïdjanaise (type village d’Azerbaïdjan), dans votre mairie et dans les lieux officiels de la capitale en cas d’élection ?

Florence Berthout : Les élus de la République doivent veiller à ne pas se faire instrumentaliser, sous couvert d’animations festives, sans conséquences apparentes. Je serai d’une vigilance extrême.



Dans une tribune publiée par Marianne le 4 mars dernier, les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France et le président de la Chrédo (Chrétiens d’Orient en danger), interpelaient Madame Dati sur ses rapports « troublants » avec l’Azerbaïdjan*.



Comme l’indique ce texte, et pour les raisons qu’il cite, la candidature à la tête de la Mairie de Paris de cette élue du 7e arrondissement questionne nos valeurs citoyennes et suscite l’inquiétude des descendants du génocide arménien, des défenseurs des chrétiens d’Orient et des droits de l’Homme.



La fin de non-recevoir - profondément regrettable - qu’a opposée Madame Dati à cette démarche, a eu pour conséquence d’amplifier les craintes sur la nature de ses engagements avec cette dictature, dont le racisme anti-arménien a été condamné par la CEDH le 26 mai dernier**.



Eu égard au soutien que vous apportez à Mme Dati dans le cadre des municipales du 28 juin, nous vous adressons les questions suivantes qui ont pour objet de clarifier votre propre positionnement sur ces thématiques susceptibles d’orienter le vote de dizaines de milliers d’électeurs parisiens dont vous sollicitez les suffrages.



Ce questionnaire est adressé à l’ensemble des candidats LR et apparentés de Paris.



Marie-Aude Panossian

Nouvelles d’Arménie Magazine/armenews.com