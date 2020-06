L’Azerbaïdjan réinstaure un confinement strict après un bond des infections

Bakou, 18 juin 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan a annoncé jeudi son intention de

réinstaurer un confinement strict de la population après un bond des

infections au coronavirus, moins de trois semaines après l’assouplissement des

restrictions précédentes.

« Un régime de confinement (strict) sera instauré jusqu’au 1er août » et dès

dimanche dans la capitale, Bakou, et d’autres grandes villes de ce pays du

Caucase, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Les Azerbaïdjanais n’auront le droit de quitter leur domicile qu’après

avoir reçu une autorisation des autorités par SMS, selon le communiqué. Ils

avaient jusqu’à présent le droit d’aller librement faire des courses ou se

rendre pour une consultation chez le médecin.

Depuis début juin, le nombre de personnes contaminées a doublé en

Azerbaïdjan, se fixant jeudi à 11.329 cas et 139 morts.

L’état d’urgence décrété en mars et la plupart des restrictions avaient été

levées le 31 mai.

Le président Ilham Aliev a admis que l’assouplissement de ces mesures avait

abouti à une « hausse de nouvelles infections », tout en jugeant que "la

situation est totalement sous contrôle".