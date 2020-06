Un ambassadeur turc négationniste accède à la présidence de l’Assemblée Générale de l’ONU

Ancien ministre des Affaires européennes et négociateur en chef, actuellement président de la Commission parlementaire des Affaires étrangères, Volkan Bozkir a été élu à la présidence de la 75e session de l’Assemblée générale de l’ONU, lors de l’élection tenue mercredi.

Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu, Volkan Bozkir qui a plusieurs reprises nié le génocide des Arméniens a déclaré que son élection signifie l’approbation des politiques de la Turquie par tous les États.

« L’obtention de 178 voix sur 192 est une réussite importante, dit-il. Nous avons été très soutenus par le monde entier. J’interprète cela comme la conséquence du prestige de notre pays. »

Volkan Bozkir estime que la présidence de la Turquie permettra la réussite de l’ONU, en établissant de bonnes relations entre le président de l’Assemblée générale, le président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général.

Remerciant le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, Bozkir a expliqué que cet objectif avait été fixé en 2014 déjà.

« Nous avons déposé notre candidature au sein du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États, composé de 30 membres, déclare-t-il. Nous avons été approuvé en tant que candidat unique, ce qui n’est pas toujours le cas. Cela provient de la confiance que les autres font à notre pays. »

L’ambassadeur précise qu’il a passé une période de campagne assez difficile.

« Trois pays [Arménie, Grèce, Chypre ] ont mené une campagne intense contre la candidature de la Turquie, pour qu’elle obtienne peu de voix, ajoute-t-il. C’était très désagréable » a-t-il ajouté.

192 pays membres sur 193 ont voté à l’Assemblée générale. L’Assemblée a élu par 178 voix et 11 abstentions le candidat unique à la présidence de sa soixante-quinzième session. Le Vénézuela a perdu son droit de vote et n’a pas pu voter lors de cette élection car il n’a pas été en mesure de payer sa contribution financière à l’ONU. 3 votes ont été annulés.

Volkan Bozkir remplacera l’actuel président, Tijjani Muhammad-Bande, le 15 septembre, et restera en poste jusqu’en septembre 2021.

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies gère les sessions et réglemente le fonctionnement du Conseil. L’Assemblée générale détermine et contrôle également le budget de l’ONU chaque année.

Les décisions prises lors de l’Assemblée générale de l’ONU reflètent l’opinion générale de la communauté internationale.

Les dirigeants mondiaux se réunissent chaque année à la mi-septembre au siège de l’ONU à New York et cherchent des solutions diplomatiques aux problèmes mondiaux et expliquent les politiques de leur pays.