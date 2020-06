Revue de la presse arménienne du 13 au 15 juin 2020

17064 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 17064 cas de coronavirus dans le pays dont 6276 ont été guéris et 285 patients sont décédés.

Fuite des données des patients arméniens atteints de COVID-19/ Selon les médias, les données personnelles, y compris les numéros de passeports, de près de 3500 patients arméniens atteints de coronavirus et de leurs contacts directs auraient été rendues publiques par des pirates informatiques azerbaïdjanais. Le Service de sécurité nationale (SSN) a indiqué prendre des mesures respectives pour clarifier les détails de la fuite, ainsi que pour en découvrir les auteurs.

Dans quels cas l’état d’urgence sera levé ?/ Nikol Pachinian a présenté les seuls cas dans lesquelles l’état d’urgence sera levé. 1/ Si un remède est découvert ou si un vaccin dont efficacité est approuvée est créé et l’Arménie a importé et entamé un processus de vaccination de masse. 2/ Si le maintien des règles anti-coronavirus conduit à une diminution constante des nouveaux cas : « Si nous constatons une diminution des cas pendant deux semaines, si les cas quotidiens atteignent 150, 100 et moins, cela nous permettra de savoir qu’il n’est plus nécessaire de maintenir l’état d’urgence ».

L’arrivée des médecins et personnels soignants français pour assister leurs collègues arméniens dans la lutte contre le COVID-19/ La presse rend compte de l’arrivée de 7 médecins et personnels soignants français qui resteront 10 jours en Arménie pour assister leurs collègues arméniens et partager avec eux leur expérience de la lutte contre le COVID-19. D’autres médecins français les rejoindront cette semaine. Il s’agit de la première initiative de ce type visant à engager des médecins étrangers. L’opération a été organisée grâce à la coopération entre le Bureau du Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora, l’USAID et le Ministère de la Santé. Selon le Ministre de la Santé, un groupe du personnel médical de Lituanie devrait arriver cette semaine. Une équipe de 50 médecins russes devrait également arriver et travailler pendant quelques semaines en Arménie. Une équipe d’experts polonais ou israéliens pourrait également arriver en Arménie. Le Ministre a déclaré que des négociations sont en cours avec le Bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé pour l’organisation de ces missions.

La Serbie va envoyer des fournitures et des équipements médicaux à l’Arménie pour une valeur d’un million de dollars/ Selon le service de presse du Président, après une conversation téléphonique entre le Président de l’Arménie, Armen Sarkissian, et le Président de la Serbie, Aleksandar Vučić, la Serbie va envoyer une aide humanitaire à l’Arménie pour soutenir la lutte contre la pandémie de coronavirus. Près de 10 appareils de ventilation pulmonaire artificielle, 10 moniteurs pour suivre l’état des patients, 500 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques faciaux, 25 000 lunettes de protection, 25 000 équipements de protection médiale et autres articles nécessaires seront prochainement envoyés en Arménie. La valeur totale de l’assistance à l’Arménie est d’un million de dollars US.

Gagik Tsaroukian interrogé au Service de sécurité nationale dans le cadre de 3 différentes affaires pénales/Le leader du parti d’opposition « Arménie prospère », Gagik Tsaroukian, a accusé le gouvernement de le persécuter pour des raisons politiques après que les forces de sécurité aient effectué un raid et fouillé sa maison tôt le 14 juin. Tsaroukian a été ensuite convoqué au Service de sécurité nationale (SSN) et y a été interrogé pendant presque neuf heures. Le SSN a publié dans la journée, en intervalle de quelques heures, 3 communiqués sur 3 différentes affaires pénales relative à Tsaroukian. Dans le premier, le SSN a déclaré avoir révélé de nombreux cas de pots-de-vin versés aux électeurs par les membres du parti « Arménie prospère », ainsi que par des candidats pour voter en faveur du parti lors des élections législatives du 2 avril 2017. Les Ministres et députés du parti au pouvoir avaient d’ailleurs fait activement circuler sur Facebook un document qui soi-disant montre les pots-de-vin électoraux distribués par « Arménie prospère » dans la province de Gegharkunik pendant la campagne électorale de 2017. Dans un autre communiqué, le SSN a accusé deux sociétés de jeu contrôlées par Tsaroukian de graves irrégularités financières qui ont coûté à l’État plus de 29 milliards de drams (60 millions de dollars) de dommages. Selon le troisième communiqué, l’administration du village d’Arinj a illégalement vendu 7,5 hectares de terres communautaires à une autre entreprise appartenant à Tsaroukian. Tsaroukian, qui est l’un des hommes les plus riches d’Arménie et qui dirige la plus grande force d’opposition parlementaire, n’a pas donné de détails sur son long interrogatoire, mais a affirmé que les affaires pénales étaient « fabriquées de toutes pièces » en réponse à ses récentes critiques sévères à l’égard du gouvernement arménien (cf. revue du 06 au 08 juin 2020 ; revue du 10 au 11 juin 2020). Il a juré de continuer à se battre pour la démission de Nikol Pachinian et de tout son cabinet, les accusant à nouveau de mal gérer la crise du coronavirus et de mal gérer l’économie. Le NSS n’a pas immédiatement précisé s’il allait tenter d’arrêter ou d’inculper Tsaroukian. Étant membres du Parlement, Tsaroukian ne peut pas être poursuivi sans la levée de son immunité parlementaire par le vote au Parlement. Selon la députée de son parti, Naira Zohrabian, une décision politique aurait déjà été prise et le procureur général ferait mardi la pétition relative. Des centaines de partisans de Tsaroukian s’étaient rassemblés à proximité du SSN pendant que les enquêteurs interrogeaient Tsaroukian. N’obéissant pas aux exigences de la police de garder une distance sociale et d’arrêter le rassemblement afin de prévenir la propagation du coronavirus [les rassemblements ne sont pas autorités en raison de l’état d’urgence lié au coronavirus], 252 personnes ont été détenues. La police a lancé une procédure pénale pour l’organisation et tenue d’un rassemblement.

Erevan soutient « la demande légitime de Stepanakert en ce qui concerne la région occupée de Shahumian »/La presse rend compte du communiqué du Ministère arménien des Affaires étrangères « à l’occasion du 28e anniversaire de l’occupation de la région de Shahumian par les forces armées d’Azerbaïdjan ». Le MAE arménien indique soutenir « les demandes légitimes des autorités du Karabakh en ce qui concerne les régions de Shahumian et les parties des régions de Martakert et de Martuni occupées ».

L’Arménie a rejoint l’Alliance internationale pour la liberté religieuse/ La presse rend compte de la déclaration du MAE arménien selon laquelle, l’Arménie a rejoint l’Alliance internationale pour la liberté religieuse établie en 2020 : « En adhérant à cette Alliance, l’Arménie réitère son engagement en faveur des efforts conjoints visant à renforcer la tolérance envers les groupes religieux et à prévenir le harcèlement fondé sur la religion ». L’Alliance comprend 29 pays.

Un homme azéri est détenu à la frontière arménienne/ La presse indique qu’un homme azerbaïdjanais a été arrêté par le Service de sécurité nationale (SSN) après avoir traversé la frontière arménienne le 12 juin. Selon le SSN, l’homme de 26 ans sera maintenu en détention en attendant l’enquête sur les circonstances du franchissement illégal de la frontière. Le bureau d’Erevan du Comité international de la Croix-Rouge a déclaré être en contact avec les organes compétents au sujet de ce ressortissant azerbaïdjanais.

