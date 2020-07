La Banque asiatique de développement prévoit une baisse de 3,5% pour l’Arménie en 2020

L’économie arménienne chutera de 3,5% en 2020 pour se relancer autant en 2021, selon les Perspectives du développement asiatique (ADO) 2020 publiées par la Banque asiatique de développement (BAD) en avril.

Selon les prévisions de la BAD, l’inflation en Arménie diminuera en 2020 à 1,2% et augmentera à 2,5% en 2021.

Selon les perspectives, l’Asie en développement augmentera à peine en 2020 en raison des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus (COVID-19 ), une pandémie qui entrave l’activité économique et affaiblit la demande extérieure, selon un nouvel ensemble de prévisions de la Banque asiatique de développement (BAD).

Elle prévoit une croissance de 0,1% pour la région en 2020, ce qui est inférieur aux prévisions de 2,2% en avril et serait la croissance la plus lente de la région depuis 1961. La croissance en 2021 devrait atteindre 6,2%, comme prévu en avril. . Les niveaux du produit intérieur brut (PIB) en 2021 resteront inférieurs à ce qui avait été prévu et inférieurs aux tendances d’avant la crise.

À l’exclusion des économies nouvellement industrialisées de Hong Kong, Chine ; la République de Corée ; Singapour ; et Taipei, Chine, en développement en Asie, devrait croître de 0,4% cette année et de 6,6% en 2021.

« Les économies d’Asie et du Pacifique continueront de subir le coup de la pandémie de COVID-19 cette année, même si les fermetures sont progressivement assouplies et que certaines activités économiques reprennent dans un scénario » nouveau normal « », a déclaré l’économiste en chef de la BAD, Yasuyuki Sawada. « Même si nous prévoyons une croissance plus élevée pour la région en 2021, cela est principalement dû aux chiffres faibles de cette année, et ce ne sera pas une reprise en forme de V. Les gouvernements devraient prendre des mesures politiques pour réduire l’impact négatif de COVID-19 et veiller à ce qu’aucune nouvelle vague de flambées ne se produise. »

Le 29 avril, le Parlement arménien a approuvé une révision des indicateurs budgétaires pour compenser les conséquences du COVID-19. La croissance du PIB initialement prévue de 4,9% a été réduite à 2 %.