Les étudiants qui travaillent en Arménie peuvent utiliser leur impôt sur le revenu comme frais de scolarité

Le gouvernement arménien a approuvé une décision qui autorise les étudiants actifs de troisième cycle ou de résidence à utiliser leurs impôts sur le revenu comme frais de scolarité.

Le ministre de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports, Araik Harutyunyan, a déclaré que la décision découle d’un ensemble de modifications apportées au code des impôts.

« En fait, les étudiants qui travaillent, étudient et paient de l’impôt sur le revenu pourront utiliser leur impôt sur le revenu pour payer une partie de leurs frais de scolarité », a déclaré Araik Harutyunyan.

Les étudiants bénéficiant de ce droit devraient se spécialiser dans des spécialités telles que la pédagogie, la biologie, l’écologie, la construction et l’architecture, le design, la physique, les mathématiques, la mécanique, l’informatique et la programmation, l’énergie, le tourisme, l’agriculture et la médecine.