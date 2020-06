Les prix des masques médicaux en Arménie vont encore baisser selon le Premier ministre

Les prix des masques médicaux en Arménie vont encore baisser, a déclaré jeudi le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une réunion gouvernementale régulière. Il y a une semaine, Nikol Pashinyan a déclaré que dans le pays, il était possible de réaliser une baisse significative des prix des masques également grâce à la production nationale, grâce à laquelle les masques peuvent être achetés au prix de 100 à 250 drams par pièce (environ 0,2-0,52 dollar) .

« Il est très important de déclarer qu’il y a eu une baisse significative du prix des masques sur le marché et le Comité d’État pour la protection de la concurrence économique prévoit que la tendance se poursuivra et, en fait, dans un proche avenir, le masque coûtent 60 à 70 drams lorsqu’ils sont achetés auprès de machines », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a déclaré qu’en pratique, il existe déjà une justification scientifique internationale selon laquelle le port d’un masque et d’une distance sociale, ainsi que la désinfection des mains, garantissent une sécurité de 95% ou plus.

Il a souligné que le masque protège moins le porteur du masque que les personnes qui l’entourent et est plus efficace pour ne pas infecter les autres.

« Nous sommes sûrs qu’il y a des dizaines de milliers de cas asymptomatiques en Arménie et nous devons nous traiter les uns les autres et même nous-mêmes comme porteurs de virus. Par conséquent, l’implication de ne pas porter de masque n’est pas que je n’ai pas peur d’être infecté, mais que je suis prêt à infecter les autres, et c’est dans ce contexte que nous devons considérer la question et envisager de ne pas porter de masque en tant que manifestation d’irresponsabilité non seulement envers soi-même, mais envers les autres. Et c’est un gros problème de coexistence sociale », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il a regretté que des personnes meurent chaque jour à cause du COVID-19, ajoutant que le nombre de décès est directement lié au nombre total de cas - plus les cas sont positifs, plus le taux de mortalité est élevé.

« Chacun de nous, sans infection, qu’il soit confronté à une complication ou non, a un effet direct sur le taux de mortalité global. Il s’agit d’un processus en chaîne, car le comportement individuel de chacun peut avoir des conséquences importantes pour les autres », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il a cité son propre comportement à titre d’exemple, notant que pendant 14 jours d’infection, il portait régulièrement un masque et ne communiquait sans lui avec personne, sauf les membres de sa famille, et avec les autres - à distance sociale.

« Maintenant, la période d’incubation est terminée et je n’ai infecté personne simplement parce que je portais un masque, y compris au travail », a résumé Nikol Pashinyan.

Un état d’urgence a été déclaré en Arménie le 16 mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus, puis prolongé trois fois. La dernière décision, datée du 12 juin, prolonge l’état d’urgence jusqu’à 17h00 le 13 juillet.

À 11h00 le jeudi 18 juin, il y avait 18 698 cas d’infection à COVID-19 confirmés, 7560 patients ont guéri et 309 décès en Arménie .