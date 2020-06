Commentaire de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anna Naghdalyan sur la session du Conseil consultatif suprême sous la présidence turque

Question . Le Conseil consultatif suprême du Bureau du président de la Turquie a convoqué une session dirigée par le président Recep Tayyip Erdogan, qui aurait discuté « des mesures à prendre contre les allégations infondées contre la Turquie concernant les événements de 1915 ». Comment commenteriez-vous cela ?

Réponse . Les déclarations du président turc sur la justification du génocide arménien et l’insulte à ses victimes ne sont pas une nouveauté et sont des manifestations de discours de haine, qui ont un impact sur le maintien et le renforcement de l’atmosphère de xénophobie contre les Arméniens dans ce pays.

La reconnaissance et la condamnation du génocide arménien ne sont pas une question arméno-turque, mais une question entre la Turquie et la communauté internationale. De nombreuses déclarations et actions de la Turquie adressées aux pays reconnaissant le génocide arménien et entreprises à leur égard sont un bon exemple.

Pour nous et la communauté internationale, le génocide arménien est une réalité qui a servi de base à l’élaboration de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et à la mise en place de mécanismes de prévention des génocides et des crimes contre l’humanité.

Le négationnisme n’a pas d’avenir, peu importe qui et comment il l’encadre. Malgré les efforts des autorités turques pour supprimer la vérité, la vérité a prévalu.