Entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères d’Arménie et son homologue canadien

Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan s’est entretenu par téléphone avec le ministre canadien des Affaires étrangères François-Philippe Champagne.

Les ministres ont discuté de la situation créée dans le monde en raison de COVID-19, soulignant l’importance de la coopération internationale et des efforts conjoints pour la surmonter. Zohrab Mnatsakanyan a présenté à son homologue les programmes mis en œuvre par le Gouvernement arménien visant à faire face aux conséquences sociales et économiques de la pandémie. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie arménienne a exprimé son appréciation pour la volonté des partenaires internationaux de soutenir l’Arménie et le peuple arménien.

Les ministres ont abordé un large spectre de questions relatives à l’ordre du jour bilatéral, exprimant la satisfaction pour le dialogue établi à différents niveaux. Les parties se sont déclarées disposé à prendre des mesures pratiques pour maintenir la dynamique positive des relations bilatérales et pour y inclure de nouveaux domaines de coopération. À cet égard, ils ont échangé des vues sur l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’éducation créative, des technologies de l’information, de l’industrie agroalimentaire, de la sécurité alimentaire et d’autres domaines.

Les interlocuteurs ont évoqué la coopération efficace basée sur le soutien mutuel et les perspectives de son élargissement au sein des organisations internationales.

Zohrab Mnatsakanyan a présenté à François-Philippe Champagne les priorités de la présidence arménienne à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies et a salué les efforts du Canada visant à la mise en œuvre du programme « Femmes, paix et sécurité », à la protection des droits des femmes et des enfants dans les conflits armés. Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a également évoqué les mesures prises par l’Arménie en vue de promouvoir l’agenda de prévention des génocides, exprimant son appréciation pour la coopération étroite établie avec la partie canadienne.

Au cours de l’entretien téléphonique, les interlocuteurs ont également discuté des questions d’urgence de l’agenda international et régional.