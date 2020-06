Le quotidien italien La Repubblica frappé par les paroles du président arménien Armen Sarkissian

Dans un article publié le 16 juin, le quotidien italien La Repubblica évoque le nouveau mode de vie, les défis et les difficultés imposés aux sociétés par la propagation du coronavirus.

L’auteur Riccardo Luna note que les dirigeants mondiaux ne parlent que d’aide, de soutien et de protection, ce qui, dit-il, est la bonne chose, mais le message qui nous vient est « vous êtes impuissant ».

C’est pourquoi, dit l’auteur, il a été frappé par les paroles du président arménien Armen Sarkissian.

« C’est un ancien physicien. En tant que jeune homme, il a été l’un des développeurs qui a fait du jeu Tetris un succès mondial, puis il a longtemps été ambassadeur à Londres et est finalement devenu le président de l’Arménie, une petite république du Caucase de trois millions d’habitants qui est vivante mais avec une très petite économie. Ce qu’il a dit ? Il a dit beaucoup de belles choses que tous les chefs d’État disent ces jours-ci : que cette crise est un accélérateur de l’avenir, qu’une administration publique numérique peut changer le fonctionnement d’un pays et que, par exemple, l’enseignement à distance sera de plus en plus demandé, et que nous ne devons pas arrêter de lutter contre le changement climatique. D’ACCORD. Mais ensuite, il a dit une autre chose, que personne ne dit et dont le sens est exactement le contraire de « vous êtes impuissant », le sens est « vous pouvez le faire, commencer à nager », écrit Riccardo Luna.

« En bref, Armen Sarkissian a déclaré que maintenant les gouvernements devraient prendre soin de favoriser la naissance de nouveaux emplois plutôt que de subventionner les industries mourantes. Startups, mais pas seulement. Nouvelles entreprises. Être occupé. Passez. Balayez les nuages ​​ », poursuit l’auteur.

Dans une précédente interview avec Sifter , un site Web soutenu par le Financial Times, Armen Sarkissian a parlé de startups technologiques, réinventant le monde et de son idée d’un club de petites nations.