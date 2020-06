Le Premier ministre arménien souligne l’importance des voyages sans visa avec l’UE

« L’Arménie est déterminée à poursuivre les réformes pour rendre la démocratie irréversible » a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors du sommet via vidéoconférence du Partenariat oriental.

« À chaque étape du processus de réforme, nous avons ressenti le soutien inconditionnel de nos partenaires européens. L’Union européenne est le principal partenaire de l’Arménie dans la construction de structures étatiques. À cet égard, l’accord de partenariat global et renforcé revêt une importance particulière », a déclaré le Premier ministre.

Il a souligné que l’Arménie s’est engagée à développer des partenariats avec l’UE sur la base de valeurs démocratiques communes et de points communs culturels.

« Le partenariat oriental est le moteur de notre coopération. Il offre une plate-forme efficace de dialogue et de coopération avec l’UE et les pays régionaux. Le maintien de son intégrité et de sa continuité est d’une importance capitale. Toute tentative de créer des divisions internes sapera la philosophie et l’influence originales du Partenariat », a souligné le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Il a salué le communiqué commun sur la politique post-2020. Il a souligné que la meilleure façon d’assurer des résultats visibles aux citoyens arméniens serait d’entamer un dialogue de libéralisation des visas tant attendu.

Le Premier ministre a déclaré que l’Arménie apprécie le soutien de plus de 92 millions d’euros, qui vise à répondre aux besoins immédiats de la crise et à atténuer les effets négatifs du Covid-19.

Le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, les dirigeants des États membres du partenariat oriental (Biélorussie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Azerbaïdjan), la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et d’autres dirigeants de pays européens ont participé à la conférence.