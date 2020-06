Kim Kardashian animera un podcast Spotify sur la justice pénale

Kim Kardashian West a signé un accord de podcasting exclusif avec le site Spotify qui couvrira les thèmes des condamnations injustifiées et de la réforme de la justice pénale, a rapporté le Wall Street Journal .

La productrice de télévision Lori Rothschild Ansaldi coanimera et coproduira le podcast.

Une enquête sur le cas de Kevin Keith, qui a été condamné pour un triple homicide en 1994 par la productrice de télévision Lori Rothschild Ansaldi fera l’objet de l’émission, selon le Journal.

Kim Kardashian West prévoit de passer bientôt l’examen du barreau en Californie et étudie le droit grâce à un apprentissage. Elle et son mari Kanye West ont fait la une des journaux en juin 2018 lorsque Kim Kardashian West a rencontré le président Trump pour faire commuer la peine d’une délinquante non violente du Mississippi, Alice Marie Johnnson. Son défunt père, Robert Kardashian, était également un avocat qui a pris de l’importance en défendant OJ Simpson lors de son procès pour meurtre en 1995.