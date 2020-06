Arménie-Macédoine du Nord le 5 septembre en qualification de la Ligue des Nations

L’équipe nationale d’Arménie reviendra le 5 septembre pour son match en Ligue des Nations. Après un arrêt de plusieurs mois pour cause de l’épidémie du coronavirus et l’annulation de deux rencontres amicales, l’équipe d’Arménie de football reviendra le 5 septembre pour son premier match de qualifications de la Ligue des Nations.

Le 17 juin l’UEFA a présenté le calendrier des prochaines rencontres des équipes nationales. En Ligue des Nations 2020-21 (de 2e groupe) en groupe C, le 5 septembre à Erévan, l’Arménie affrontera la Macédoine du Nord. Trois jours plus tard l’Arménie recevra également l’Estonie. Des rencontres qui seront un véritable teste pour l’espagnol Joaquin Caparros le nouveau sélectionneur arménien qui a affiché les couleurs : l’Arménie vise une qualification en Ligue des Nations.

Krikor Amirzayan