Libération sous caution de l’ex-président Kotcharian

Erevan, 18 juin 2020 (AFP) - La justice arménienne a autorisé jeudi la

libération sous caution de l’ancien président Robert Kotcharian, poursuivi

pour un « coup d’Etat » ayant provoqué de sanglantes manifestations en 2008.

La Cour d’appel criminelle arménienne a ordonné "d’accéder à la demande des

avocats de Robert Kotcharian et de le libérer sous caution", d’un montant de

deux milliards de drams (3,7 millions d’euros).

Robert Kotcharian, 65 ans, est jugé depuis l’an passé dans la capitale

arménienne Erevan pour avoir, selon l’accusation, "renversé l’ordre

constitutionnel" et truqué l’élection présidentielle de 2008 en faveur de son

allié et successeur désigné, Serge Sarkissian.

Après l’élection, de violents affrontements avaient éclaté entre la police

anti-émeutes et les partisans de l’opposition, qui dénonçait un vote

frauduleux. Huit manifestants et deux membres des forces de l’ordre avaient

été tués.

Le procès de M. Kotcharian pourrait durer encore plusieurs mois, voire des

années au regard de la quantité colossale de témoins prévus. S’il est reconnu

coupable, il risque jusqu’à 15 ans de prison.

Il avait été arrêté en juillet 2018, peu après le départ de Serge

Sarkissian, contraint à quitter le pouvoir après plusieurs semaines de

soulèvement populaire menées par Nikol Pachinian, désormais Premier ministre.

Robert Kotcharian a déjà été à deux reprises libéré de détention préventive

puis de nouveau arrêté, une première fois en décembre 2018 et la seconde en

mai puis juin 2019.

Il a dirigé l’Arménie de 1998 à 2008. Il dénonce les charges présentées

contre lui, estimant qu’il s’agit d’une vengeance politique et que "les

autorités arméniennes actuelles m’ont déclaré coupable".