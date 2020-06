L’Irak appelle la Turquie à retirer ses troupes de son territoire

L’Irak a appelé jeudi la Turquie à retirer ses troupes de son territoire et à cesser les « actes de provocation », au lendemain de l’envoi de forces spéciales turques pour combattre des rebelles kurdes. L’ambassadeur de Turquie à Bagdad, Fatih Yildiz, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et s’est vu remettre une lettre de protestation employant « les termes les plus forts », selon un communiqué du ministère. Il a été convoqué une première fois mardi après des raids aériens turcs dimanche contre ces rebelles kurdes turcs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui disposent de bases et (...)