La récolte de blé a débuté dans la région de Martouni en Artsakh

Dans l’Artsakh, dans les régions de Martouni, Askeran, Martakert, Kashatagh et Hadrout la récolte de blé a commencé a affirmé le vice-ministre de l’Agriculture Vilen Avetisyan. En date du 16 juin selon le vice-ministre 17 261 hectares furent récoltés, dont 73 hectares de blé et 17 188 d’orge. Une moisson moyenne en termes de rendement en raison d’un climat non favorable.

La production récoltée fut de 25 945 tonnes dont 111 tonnes de blé et 25 834 tonnes d’avoine. La récolte moyenne par hectare étant de 15 quintaux. La récolte de blé n’a débuté que dans la région de Martouni. 188 moissonneuses-batteuses participent à cette récolte dont 50 furent importées d’Arménie a indiqué le vice-ministre de l’Agriculture de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan