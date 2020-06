Ankara, 18 juin 2020 (AFP) - La Turquie a rejeté jeudi les accusations

« infondées » de Paris selon qui un navire français a récemment fait l’objet

d’une manœuvre « extrêmement agressive » de la part de frégates turques en

Méditerranée.

« Il est évident que ces accusations (...) sont infondées », a déclaré un

haut responsable militaire turc ayant requis l’anonymat, accusant même le

navire français en question d’avoir effectué une "manœuvre à grande vitesse

et dangereuse".

Mercredi, le ministère français des Armées a déclaré qu’une frégate

française cherchant à identifier un cargo suspecté de transporter des armes

vers la Libye avait fait l’objet d’un « acte extrêmement agressif » de la part

de navires turcs.

Selon Paris, qui qualifie l’incident de « très grave », des navires de guerre

turcs escortant le cargo ont illuminé le bâtiment français "à trois reprises

avec leur radar de conduite de tir".

Le haut responsable turc a démenti cette accusation, affirmant que les

navires turcs avaient utilisé la caméra intégrée à leur radar pour "observer

le navire français qui effectuait une manœuvre dangereuse à très faible

distance, et ce par mesure de sécurité« . »A aucun moment, le radar n’a illuminé" le navire français, a-t-il insisté,

ajoutant que ce dernier n’avait pas cherché à établir un contact avec les

frégates turques.

Selon ce responsable, des navires turcs avaient même, avant l’incident,

ravitaillé cette même frégate française en carburant.

"Nous sommes peinés de voir que cet incident a évolué de façon contraire à

l’esprit d’amitié et d’alliance", a poursuivi ce responsable, ajoutant que la

Turquie avait partagé des images de l’incident avec l’Otan.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions entre Ankara et Paris,

deux alliés au sein de l’Otan dont les relations se sont dégradées depuis 2016.

Les rapports se sont encore tendus ces dernières semaines en raison de

divergences entre les deux pays sur la Libye.

En Libye, Ankara soutient en effet militairement le Gouvernement d’union

libyen (GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations unies, face aux

forces dissidentes du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est soutenu

notamment par la Russie, l’Egypte et les Emirats arabes unis.

La France, bien qu’elle s’en défende publiquement, est également accusée de

soutenir Haftar, qui a récemment subi de lourdes défaites sur le terrain.