L’Appel du 18 juin 1940

1940 - 1,5 million de soldats français sont prisonniers, dont nombre d’Arméniens. 90 000 morts. 6 millions de civils fuient l’avancée allemande.



Le 14 juin les troupes allemandes s’offrent un défilé de victoire sur les Champs Élysées.

Le 16 juin, le président du Conseil Paul Reynaud, opposé au gouvernement, démissionne après un entretien avec de Gaulle, à ce moment sous-secrétaire d’État à la défense nationale. Reynaud sera emprisonné en France, puis en Allemagne.

Le 17 juin le Maréchal Pétain reprend le poste et déclare à la radio à 12 h 30 : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat ». Le même jour, le Général de Gaulle s’envole pour Londres. Jean Moulin est arrêté par les allemands sur dénonciation.

BBC le 18 juin à 22h (Londres) le « Chef de tous les français libres » appelle à la résistance avec le soutien de Winston Churchill : « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »

Le samedi 22 juin Pétain signe l’armistice avec l’Allemagne nazie à 18h50 dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne, dans le même wagon -positionné au même endroit- où a eu lieu la signature de l’armistice du 11 novembre 1918.