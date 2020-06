L’Otan confrontée au désengagement américain et à l’agressivité de la Turquie

Bruxelles, 17 juin 2020 (AFP) - La réduction des troupes américaines

stationnées en Allemagne va être compensée par un renforcement de la présence

militaire américaine en Pologne, a déclaré mercredi le secrétaire général de

l’Otan Jens Stoltenberg.

Le secrétaire à la Défense américain Mark Esper a assuré à ses homologues

que les Etats-Unis restent engagés en Europe, a expliqué M. Stoltenberg au

cours d’une conférence de presse à l’issue d’une vidéoconférence entre les

ministres des 30 pays de l’Alliance.

"Il n’y a pas de décision définitive sur la manière et le moment où sera

mis en œuvre la décision de retirer une partie des troupes américaines

d’Allemagne« , a précisé M. Stoltenberg. »On ne sait rien. C’est le grand flou. Tout va dépendre du résultat des

élections en novembre", a confié un diplomate de l’Alliance.

Mais les Etats-Unis ne réduisent pas leur présence en Europe, a affirmé

Jens Stoltenberg. « Ils ont toujours procédé à des ajustements », a-t-il

souligné.

"Ce que je peux dire, c’est que les États-Unis et la Pologne, en

concertation avec moi, ont décidé de renforcer la présence américaine en

Pologne« , a-t-il expliqué. »La présence américaine va donc être renforcée en

Europe", a-t-il soutenu.

Jens Stoltenberg a insisté sur la menace que continue de faire peser la

Russie, qui « cherche à diviser les Alliés ». Les ministres ont approuvé une

série de mesures pour contrer le renforcement de l’arsenal russe avec ses

systèmes de missiles à capacité nucléaire.

"Ces mesures sont secrètes, mais elles constituent un ensemble équilibré

avec l’ajout d’éléments de défense aérienne et de systèmes antimissiles",

a-t-il indiqué.

La ministre française Florence Parly a aussi demandé une discussion sur le

« comportement très grave » d’Ankara.

La marine turque escorte et s’oppose au contrôle des navires soupçonnés de

violer l’embargo de l’ONU sur les livraison d’armes à la Libye. Mme Parly a

reçu le soutien d’une dizaine de ses homologues, a-t-on appris de source

diplomatique.

Jens Stoltenberg a reconnu "des différences entre les alliés et même des

désaccords", mais il n’a pas fourni plus d’explications.

Les obstacles opposés par la Turquie aux missions européennes pour

contrôler du respect de l’embargo imposé à la Libye seront à nouveau discutés

jeudi à l’Otan, avec la présentation de l’opération militaire européenne Irini

par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, a-t-on indiqué de

source diplomatique.