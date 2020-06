Revue de la presse arménienne du 12 juin 2020

15281 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 15281 cas de coronavirus dans le pays dont 5639 ont été guéris et 258 patients sont décédés

L’Arménie prolonge l’état d’urgence jusqu’au 13 juillet/ Le gouvernement a adopté la décision sur le prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 13 juillet 17h00. Rappelons que l’état d’urgence avait été déclaré dans le pays le 16 mars en raison de la situation liée au coronavirus et depuis le gouvernement l’avait prolongé deux fois (le 14 avril et le 14 mai).

Déclaration de l’Ambassadeur d’Arménie en Iran à la suite des manifestations/ La presse indique qu’environ deux douzaines d’étudiants universitaires iraniens s’étaient rassemblés le 09 juin devant l’Ambassade d’Arménie à Téhéran pour condamner les plans d’Erevan d’ouvrir une ambassade en Israël. L’ambassadeur d’Arménie en Iran, Artashes Tumanyan, a assuré le 10 juin la partie iranienne que l’Arménie restait attachée à ses relations amicales avec l’Iran. Tumanyan a discuté de la manifestation avec un haut fonctionnaire du Ministère iranien des Affaires étrangères, Mohsen Faghani. Selon le communiqué de l’ambassade arménienne, Tumanyan a assuré Faghani que l’Arménie continuera à éviter de s’impliquer dans « tout projet politique anti- iranien ». Le communiqué cite Faghani comme disant que certains cercles en Iran s’inquiétaient de l’influence israélienne sur l’Arménie, mais le fonctionnaire iranien a fait l’éloge de l’état actuel des relations arméno-iraniennes et s’est dit confiant qu’elles ne seront pas compromises par un quelconque « mécontentement » à l’égard de la présence diplomatique arménienne en Israël.

Le Parlement européen déplore la construction d’une nouvelle route reliant l’Arménie et le Karabakh/ Les membres du Parlement européen ont publié une déclaration percutante sur la construction d’une nouvelle route reliant l’Arménie au Haut-Karabakh, affirmant que la décision de construction a été prise en violation des normes du droit international. L’ancien parti au pouvoir « Républicain », a déclaré que son Président, Serge Sarkissian, a adressé une lettre officielle au président du Parti populaire européen, Donald Tusk, au sujet de cette déclaration [le parti « Républicain » est membre du Parti populaire européen]. La première Ombudsman d’Arménie, l’activiste des droits de l’homme Larisa Alaverdyan, a commenté la déclaration en la qualifiant d’« un échec total de la diplomatie parlementaire ». Selon elle, la déclaration a été adoptée avec la permission ou le consentement de la partie arménienne et constitue une menace pour la sécurité nationale de l’Arménie.

Réunion ministérielle du partenariat oriental de l’UE/ La presse indique que le Ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a participé à la réunion ministérielle du partenariat oriental de l’UE par vidéoconférence. Dans son discours, Mnatsakanyan a indiqué que le soutien de l’UE dans la lutte contre la pandémie était hautement et profondément apprécié par le gouvernement et par le peuple arménien. Il a décrit les 92 millions d’euros de mesures de soutien comme « une très forte manifestation de solidarité ». Il a également déclaré que l’Arménie avait observé des exercices militaires à grande échelle et « des menaces de guerre pure et simple contre l’Arménie en ce temps de la pandémie ». Selon le Ministre, ces actions sont de nature provocatrice et ne contribuent généralement pas à réduire les tensions. Mnatsakanyan a également déclaré que pour l’Arménie, le lancement du dialogue sur la libéralisation des visas était une priorité essentielle.

Conférence de presse de l’Ambassadeur russe/ La presse rend compte de la conférence de presse en ligne de l’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin, organisée la veille de la journée de la Russie.

Sur le prix du gaz

Kopyrkin, a mis en garde contre les tentatives de spéculation sur la question du prix du gaz naturel russe pour l’Arménie. Selon lui, le prix du gaz naturel est le résultat d’accords qui reflètent les relations d’alliance entre l’Arménie et la Russie, et sa révision est une question sérieuse qui nécessite des discussions et des études d’experts. « Certaines personnes et forces essaient de politiser cette question et de la présenter dans un contexte antirusse, mais cela n’a rien à voir avec la réalité » a déclaré l’ambassadeur.

Sur la coopération en temps du COVID-19

Selon l’Ambassadeur, les deux pays coopèrent très étroitement. Il a rappelé que la Russie avait transféré 41 500 tests aux partenaires arméniens. Selon lui, le laboratoire de diagnostic russe (cf. revue du 8 avril 2020) a également apporté une contribution significative à la lutte contre l’épidémie. L’Ambassadeur a déclaré que « Rospotrebnadzor » fournira un financement supplémentaire à l’Arménie pour les laboratoires. D’après le diplomate, les sociétés à capital russe comme les chemins de fer du Caucase du Sud, la banque VTB, les réseaux électriques arméniens etc. ont également transféré des fonds importants sur le compte spécial du Ministère des Finances ouvert pour collecter des fonds pour la lutte contre le COVID-19.

Sur les bio laboratoires

D’après l’Ambassadeur, la Russie espère achever les discussions sur les bio laboratoires et signer le mémorandum (cf. revue du 1er au 4 novembre 2019) ce qui aura un bon impact sur la situation sanitaire et épidémique en Russie, en Arménie et sur l’ensemble du territoire post-soviétique.

Sur l’extradition d’anciens hauts fonctionnaires arméniens qui se trouvent en Russie et sont impliqués dans des affaires pénales en Arménie

L’Ambassadeur a déclaré que la question de l’extradition ou de la non-extradition se situait au niveau juridique et non politique. Selon Kopyrkin, il y a des interactions entre les institutions russes et arméniennes concernées par cette question.

Sur les liens économiques

La Russie reste le principal partenaire économique étranger de l’Arménie, a déclaré Kopyrkin, ajoutant que la Russie représentait 27 % de la part totale du chiffre d’affaires du commerce extérieur de l’Arménie et 51 % du montant total des investissements directs. En outre, 61 % des transferts d’argent étrangers vers l’Arménie proviennent de Russie. Selon lui, les activités des sociétés à capitaux russes restent également un facteur important de coopération et ces sociétés font partie des grands contribuables arméniens. L’ambassadeur a également souligné l’importance de la coopération dans le secteur de l’éducation et a rappelé que la Russie alloue chaque année 200 quotas dont peuvent bénéficier les candidats arméniens.

Le prix du gaz n’augmentera pas pour les consommateurs individuels/ Selon le vice-premier ministre Mher Grigoryan, le prix du gaz n’augmentera pas pour les consommateurs individuels, mais si aucun changement n’intervient dans le prix du gaz fourni par la Russie à la frontière, il y aura une possibilité d’augmentation du prix pour les autres consommateurs. Le vice PM s’est dit certain que l’Union économique eurasiatique constituait la meilleure plate-forme pour parvenir à un accord sur les prix du gaz naturel. Selon lui, discuter chaque année de l’augmentation du prix du gaz naturel à la frontière est « très peu pratique et difficile » pour les deux parties et non seulement demande beaucoup de temps, mais n’assure pas non plus la visibilité de l’avenir à moyen terme pour les investisseurs et les consommateurs. D’après lui, l’Arménie a déjà conclu un accord sur un point, selon lequel la Russie convient que le prix du transit et de la fourniture de gaz naturel, qui représente en fait 80 % du coût du gaz naturel, sera un prix uniforme.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France