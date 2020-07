VTB Arménie offre un accès électronique pour conclure des accords de courtage sur les marchés étrangers des valeurs mobilières

La banque VTB Arménie propose un nouveau produit - un accès électronique pour conclure des transactions de courtage sur les marchés des valeurs mobilières russes et étrangers via le système de trading en ligne QUIK et l’application mobile VTB My Investments, a rapporté le service de presse de la banque.

L’application est disponible sur les plateformes iOS et Android .

Accès à distance au système de trading QUIK présente un système multifonctionnel d’accès direct au trading de change. À l’aide d’une application mobile, un client pourra investir dans des titres en ligne de n’importe où dans le monde.

Le service peut être utilisé par toutes les personnes de plus de 18 ans.

Le système QUIK et l’application mobile VTB My Investments permettent au client de :

• Visualiser les instruments financiers des marchés boursiers russes et étrangers,

• Faire des transactions,

• Suivre les résultats financiers de chaque transaction et l’ensemble du portefeuille.

Il y a une campagne de promotion chez VTB Arménie jusqu’au 15/08/2020, au cours de laquelle le montant minimum de dépôt pour le début de la négociation est de 100 dollars américains ou dans l’équivalent d’une autre devise (AMD, RUB, EUR).

Pour ouvrir un compte de courtage, le client doit soumettre :

• Passeport ;

• Carte sociale / carte d’identité ;

• Une déclaration de l’origine des fonds.

Comme l’a noté le directeur du département financier de VTB Arménie D. Lisichenko, la solution technologique proposée par la banque prend la commodité d’investir des fonds personnels à un nouveau niveau.

« Vous avez la possibilité de travailler avec une gamme complète de titres négociés à la fois sur le marché russe et sur les principaux marchés étrangers : MICEX, NASDAQ, NYSE, LSE et Deutsche Borse (XETRA). L’application VTB My Investments, en plus d’une interface pratique et simple, utilise un système intelligent qui personnalise l’interface selon vos intérêts, tâches et besoins ", a-t-il déclaré.

Selon D.Lisichenko, un avantage significatif est la possibilité d’utiliser les analyses exclusives de VTB Capital, la meilleure équipe analytique de Russie.

« Je suis convaincu que la solution que nous proposons sera pleinement demandée sur le marché arménien, offrant toutes les opportunités d’investissement efficace des fonds personnels à nos clients et à tous les citoyens de la République d’Arménie », a-t-il noté.

Des informations détaillées peuvent être trouvées sur le site officiel de la banque ou en appelant le Contact Center au 87-87.

La banque est contrôlée par la Banque Centrale d’Arménie.