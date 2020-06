Le gouvernement arménien a économisé 10 millions de dollars dans la construction de routes l’année dernière

Le gouvernement arménien a économisé 5 milliards de drams (environ 10,4 millions de dollars) dans la réparation et la construction de routes en 2019 grâce à des appels d’offres transparents, a déclaré mercredi le ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure, Suren Papikyan, lors d’une séance de questions-réponses avec le gouvernement au Parlement. Il a dit que l’argent économisé avait été dépensé pour la construction de nouvelles routes.

Un député de la faction Mon Pas Gevorg Papoyan a demandé à Suren Papikyan si cela signifiait qu’auparavant le coût de la construction de la route avait été gonflé pour empocher une partie des fonds du prêt à travers divers programmes de corruption. Le ministre a noté que cela dépend beaucoup de la qualité de la gestion .

« Je ne veux pas exprimer d’évaluation quant à où et quel type de mécanismes de corruption ont été utilisés plus tôt dans la construction de routes. Nos services chargés de l’application des lois s’attaquent systématiquement à ce problème et je pense que de nouvelles divulgations sont à venir », a déclaré Suren Papikyan.