Le point de contrôle douanier de Meghri reprend ses opérations en mode normal

Le point de contrôle douanier de la ville de Meghri, dans le sud de l’Arménie, à la frontière avec l’Iran, est revenu à son mode de fonctionnement normal pour gérer tous les types de marchandises, a déclaré mercredi le Comité des recettes publiques arméniennes (SRC) dans un communiqué de presse officiel.

Selon le SRC, lors du transport de tous types de marchandises entre l’Arménie et l’Iran, il n’est plus nécessaire de recharger les marchandises aux points de contrôle des deux pays. Cette exigence a été introduite pour des raisons de sécurité après que l’Arménie ait déclaré l’état d’urgence pour freiner la propagation du coronavirus.

Le SRC a également déclaré que la police n’est plus tenue de coordonner et de contrôler les mouvements des véhicules de transport iraniens sur le territoire de l’Arménie.

Plus tôt, la police de la circulation arménienne a escorté tous les camions transportant des marchandises d’Iran jusqu’à leur destination en Arménie. En outre, des points spéciaux ont été mis en place en Arménie pour vérifier la santé des conducteurs iraniens et leur fournir un hébergement et d’autres services.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports publics, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.