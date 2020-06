Plus de 22 000 enfants inscrits dans les écoles d’Arménie

À ce jour, 22 150 futurs élèves de première année ont déjà été inscrits dans les écoles arméniennes grâce au nouveau système d’inscription électronique, a déclaré mercredi Zhanna Andreasyan, vice-ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, lors d’une conférence de presse.

Elle a rappelé que cette année, le système d’inscription électronique des élèves de première année a été déployé dans tout le pays dans toutes les communautés où il y a plus d’une école.

« Cette année, nous attendons environ 40 000 élèves de première année. Selon nos estimations, grâce au système d’enregistrement électronique, 25000 à 27000 enfants qui vivent dans des communautés où il y a plus d’une école sont inscrits », a déclaré la vice-ministre.

Zhanna Andreasyan a déclaré qu’au cours de la période du 1er au 10 juin, destinée à l’enregistrement des enfants dont les parents travaillent à l’école ou dont les frères ou sœurs étudient dans la même école, 9 247 enfants ont soumis des demandes.

Elle a souligné que le système d’inscription fonctionnera tout au long de l’année, ce qui permettra aux parents, si nécessaire, de placer leurs enfants à l’école également après le début de l’année scolaire.

La vice-ministre a également indiqué que depuis le 11 juin, certains problèmes nécessitant des solutions supplémentaires ont été identifiés. En particulier, la question technique de l’inscription simultanée des élèves de première année, la présence dans la famille de deux ou trois enfants du même âge et la formation des représentants des minorités nationales dans leur langue maternelle. Selon elle, ces problèmes seront résolus.

Zhanna Andreasyan a noté qu’il existe des situations où, dans une école de district, le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles et dans une autre - au contraire - un petit nombre de candidats est inscrit. Pour comprendre ce problème, le ministère prendra en considération les écoles où le nombre de demandes était faible, pour trouver les raisons et trouver des solutions pour chaque situation individuelle.

Elle a également abordé la question de la création d’une carte cible des écoles, en fonction des conditions et des besoins des zones individuelles.

« La création d’une carte cible des écoles est l’une de nos tâches importantes, que nous avons définies et que nous devons résoudre, car ce sont des problèmes systémiques qui doivent être résolus », a-t-elle déclaré.

L’apprentissage à distance en mode d’urgence

Compte tenu de la situation avec le coronavirus, les étudiants arméniens ne suivent plus de cours depuis le 13 mars 2020 et le 16 mars, les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans le pays pour un mois (prolongé ensuite jusqu’au 13 juin). Après un certain temps, les efforts des fonctionnaires du ministère de l’Éducation et des enseignants ont organisé un format d’enseignement à distance sur divers sites en ligne. Cependant, environ 20% des écoliers n’ont pas pu être impliqués dans le système d’enseignement à distance, notamment pour des raisons techniques (manque de PC, connexion Internet, etc.).

Les notes annuelles dans les écoles secondaires ont été résumées sur la base des notes du début de l’année au 13 mars 2020.