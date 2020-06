Les Amis européens de l’Arménie dénoncent la déclaration des députés sur la nouvelle route de l’Artsakh

Les Amis européens de l’Arménie ont exprimé leur déception face à la déclaration commune sur la construction d’une nouvelle autoroute entre l’Arménie et le Haut-Karabagh, publiée par le président de la délégation du Caucase du Sud du Parlement européen, le rapporteur permanent du Parlement européen sur l’Arménie et le Rapporteur permanent du Parlement européen sur l’Azerbaïdjan

Le mercredi 10 juin, une déclaration commune a été publiée par trois membres du Parlement européen - sa présidente de la délégation du Caucase du Sud, l’eurodéputée Marina Kaljurand, sa rapporteure permanente sur l’Arménie, l’eurodéputée Traian Băsescu, et son rapporteur permanent sur l’Azerbaïdjan, l’eurodéputée Željana Zovko. La déclaration commune concernait la construction d’une nouvelle autoroute entre l’Arménie et le Haut-Karabagh.

« Nous, amis européens de l’Arménie, sommes extrêmement déçus par cette déclaration et son brusque écart par rapport au précédent établi de longue date qui a guidé les déclarations officielles de la délégation. Cette formule a adhéré pleinement et sans ambiguïté à la résolution du conflit au Haut-Karabagh conformément à la position des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et à leurs principes de base de 2009 », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

« Cette formule reconnaît un compromis raisonnable fondé sur les principes de l’Acte final d’Helsinki, à savoir le non-recours à la force, l’intégrité territoriale et l’égalité des droits et l’autodétermination des peuples. Alors que la déclaration du 10 juin faisait référence à son soutien aux principes de base de 2009, elle était finalement libellée de manière à suggérer un résultat basé uniquement sur les principes de l’intégrité territoriale », a ajouté EuFoA.

L’ONG a déclaré que le contenu de la déclaration avait non seulement profondément choqué les homologues arméniens du Parlement européen au sein de la commission de partenariat parlementaire et au-delà, mais avait également servi de base à des campagnes de désinformation des médias, qui sont finalement préjudiciables au processus de paix.

« Sur la question plus large de la construction d’autoroutes, nous saisissons cette occasion pour noter que les routes actuelles entre l’Arménie et le Haut-Karabagh sont extrêmement limitées et c’est une attente naturelle, voire un droit humain, pour ceux qui vivent au Haut-Karabagh d’avoir des moyens adéquats de transit. Ceci est particulièrement important étant donné qu’il est enclavé et sans aéroport civil. La frontière arménienne reste le seul moyen d’entrer et de sortir », indique le communiqué.