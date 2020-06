Le sénateur australien Rex Patrick soutient la reconnaissance des génocides arménien, assyrien et grec

Le Sénateur fédéral pour l’Australie-Méridionale, Rex Patrick a apporté son soutien à l’Initiative de justice conjointe des communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne, appelant à la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

En tant que sénateur inter-banc représentant le Centre Alliance, Rex Patrick a abordé la position du gouvernement australien face au déni du génocide arménien lors des interrogatoires du Sénat et lors des soirées de commémoration nationale de l’événement en 2019 et 2020.

En outre, le Centre Alliance a une position de parti reconnaissant les génocides arménien, assyrien et grec et appelant l’Australie à faire de même.

Rex Patrick, qui est également une voix franche pour une plus grande transparence du gouvernement et contre la violence domestique, a signé l’Affirmation de soutien à la Joint Justice Initiative pour continuer son soutien constant à cette question qui touche tant d’Australiens qui sont les descendants du génocide de 1915.

« Le sénateur Rex Patrick a longtemps prouvé qu’il était un homme politique de principe, et sur cette question, lui et son parti ont une position de principe qui se range du côté de la vérité et de la justice », a déclaré le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian.

« Avec le soutien croissant de la Joint Justice Initiative, le sénateur Patrick et ses collègues nous aideront à amener l’Australie à cette même position de principe avant trop longtemps. »