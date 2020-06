Robin le Robot arménien va réconforter les enfants dans les cliniques américaines à partir de juillet

Les enfants aiment les robots. Et les enfants malades peuvent bénéficier de robots à l’hôpital. Un compagnon robot nommé Robin a été testé dans une clinique pédiatrique en Arménie, et les chercheurs rapportent une augmentation de l’appétit et de la gaieté des jeunes patients après des interactions avec le robot. Robin doit réconforter les enfants dans une clinique dentaire américaine à partir de juillet a annoncé le magazine Forbes .

« Nous visons à changer la perception des enfants vis-à-vis des traitements médicaux, où ils ne se sentiront plus isolés, seuls et effrayés », explique Karen Khachikyan, PDG et fondatrice d’Expper Technologies .

Robin mesure 47 pouces de hauteur et est fabriqué en bioplastique recyclable qui peut facilement être stérilisé à la lumière ultraviolette ou à d’autres désinfectants pour minimiser le risque de propagation de virus.

« C’est le premier du genre à utiliser l’interaction entre pairs pour aider les enfants à surmonter le stress et l’anxiété », déclare le PDG. « Robin a utilisé notre technologie en attente de brevet basée sur l’Intelligence Artificielle pour créer des interactions émotionnelles avec les enfants. »

La technologie analyse les expressions faciales et le contexte des conversations. Il se déplace avec un système de roue omnidirectionnel et utilise son « visage » pour afficher l’émotion avec une variété d’expressions. Tout cela signifie que le robot peut réagir naturellement aux situations et aux interactions avec les enfants, dit son créateur.

En ce qui concerne le facteur « faire en sorte que les enfants se sentent mieux », Expper déclare qu’une étude pilote de deux mois impliquant plus de 100 enfants à la clinique Wigmore, à l’hôpital Nork Marash et aux cliniques Avanta (toutes en Arménie), a collecté des données sur le comportement, l’observation et la procédure, ainsi que informations sur les niveaux de stress et de douleur chez les jeunes patients.

« Tous les enfants qui ont déjà interagi avec Robin ont manifesté leur intérêt à le rencontrer à nouveau. Il y a eu des cas d’amélioration de l’appétit et une augmentation de la gaieté après les interactions avec Robin » a-t-il dit.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, les enfants sont beaucoup plus isolés dans les hôpitaux. Les visites sont limitées, ainsi que les interactions du personnel médical.

« Les hôpitaux recherchent des solutions pour aider les enfants à faire face à l’isolement, à la solitude et au stress », explique le PDG. « Comme Robin a déjà prouvé son efficacité pour réduire le stress et l’anxiété et soutenir les enfants, les hôpitaux peuvent désormais fournir un meilleur soutien émotionnel aux enfants sans aucun contact humain direct. En outre, Robin est là pour les enfants 24h/24 et 7jours/7 pour soutenir à tout moment. "

Karen Khachikyan dit que la technologie permet à Robin de se comporter comme un pair. Il peut jouer à des jeux interactifs, raconter des histoires drôles et des blagues… et expliquer des procédures médicales compliquées (et effrayantes) de manière simple.

« Pendant le séjour à l’hôpital pour enfants, Robin rend continuellement visite aux enfants et les aide à se sentir moins isolés et seuls et, ce faisant, augmente les résultats de la récupération », a déclaré le PDG, ajoutant : « Robin est une sorte de copain adorable qui est toujours là pour soutenir et aider pendant les temps difficiles. »

Robin se déplacera au ABC Kids Dental Group à Los Angeles, en Californie, suivi par l’UCLA Mattel Children’s Hospital , a déclaré Expper.

Expper a pour objectif de déployer Robin dans les principaux hôpitaux et cliniques dentaires de Californie cette année, permettant aux sites d’utiliser Robin pour un abonnement mensuel. Un PowerPoint sur Robin note que l’entreprise prévoit de louer jusqu’à 10 robots par hôpital (il y a plus d’un Robin). Karen Khachikyan dit que les frais exacts n’ont pas encore été finalisés.

« En partenariat avec le PNUD, nous prévoyons de déployer Robin dans des hôpitaux publics en Arménie », a déclaré Karen Khachikyan. « Cette collaboration peut avoir un impact sur des milliers d’enfants chaque année en leur apportant réconfort et joie pendant le processus intimidant d’hospitalisation. Nous prévoyons de lancer le projet dans quelques mois. »