Le BHK demande une enquête sur la gestion gouvernementale de la crise sanitaire

Le parti d’opposition Arménie prospère (BHK) a appelé mercredi à une enquête parlementaire sur la réponse des autorités à la persistance de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

Des hauts responsables du BHK ont annoncé cette initiative alors qu’ils boycottaient une session du Parlement arménien pour protester contre sa décision la veille d’autoriser l’arrestation et les poursuites contre le chef du parti, Gagik Tsarukian. Il fait face à des accusations d’achat de votes qu’il rejette car, selon lui, elles sont motivées politiquement.

Le BHK, qui détient 26 sièges à l’Assemblée nationale qui en compte 132, a besoin du soutien d’un autre parti d’opposition, Arménie Lumineuse (LHK), pour pouvoir forcer la création d’une commission parlementaire ad hoc sur la crise du Coronavirus.

Le leader du LHK, Edmon Marukian, a assuré que son parti était prêt à rejoindre l’initiative du BHK. « Nous soutiendrons l’idée d’une commission d’enquête à condition que la commission soit dirigée par un représentant de la LHK », a déclaré Marukian. Il a fait valoir que son parti a été le premier à faire émerger l’idée.

Le parti de Tsarukian a également exhorté la LHK à se joindre à lui pour demander à la Cour constitutionnelle de décider si l’interdiction gouvernementale des rassemblements est légale. L’interdiction découle d’un état d’urgence lié au coronavirus en Arménie.

Marukian a également remis en question cette interdiction, affirmant que les Arméniens peuvent organiser des rassemblements de rue en toute sécurité s’ils portent des masques et observent une distance physique. Pourtant, il a ajouté que les députés de l’opposition devraient avoir la possibilité de discuter de la question au Parlement avant de faire appel à la Cour constitutionnelle.

Dans le même temps, l’un des dirigeants de la majorité progouvernementale du Parlement, Alen Simonian, a assuré qu’il n’avait aucun problème avec les initiatives du BHK.

« Personnellement, je trouve ces deux initiatives excellentes », a soulugné Simonian. « Si cette commission est formée, nous pourrons également enquêter sur les rumeurs diffusées par des groupes proches du parti que vous avez mentionné (BHK), rumeurs selon lesquelles le coronavirus n’existe pas. »

Le BHK, le LHK et d’autres forces de l’opposition ont été très critiques à l’égard de la gestion par les autorités de la crise du Coronavirus, les tenant responsables du grand nombre de cas de COVID-19 et de décès dans le pays. Le Premier ministre Nikol Pachinian et ses alliés rejettent ces critiques.

Le ministère arménien de la Santé a annoncé mercredi matin que 544 personnes avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 18 033 le nombre total de cas confirmés dans le pays qui compte environ 3 millions d’habitants.

Le ministère a également rapporté 9 décès supplémentaires principalement dus au COVID-19. Le bilan officiel des morts atteint ainsi 302 morts.

Le chiffre n’inclut pas le décès de 99 autres personnes infectées par la maladie. Les autorités sanitaires disent que d’autres conditions préexistantes étaient les principales causes de ces décès.