Le parc Charles Aznavour de Vanadzor construit il y a plus de 30 ans va être rénové

Le parc Charles Aznavour de Vanadzor a 3e ville d’Arménie plus d’une trentaine d’années après sa construction va prendre une nouvelle jeunesse. Tandis qu’aux quartiers Taron 2 et Taron 4 de nouveaux parcs seront aménagés a déclaré la région de Lori.

Financé par le gouvernement arménien et la commune de Vanadzor, le parc Charles Aznavour sera réaménagé et prendre « un nouveau souffle » selon la préfecture de la région de Lori. Ce parc qui évoque de nombreux souvenirs aux amoureux de jadis ainsi qu’aux personnes âgées fut l’un des lieux prisés de Vanadzor. Après son réaménagement, le parc redeviendra l’un des lieux les plus attrayants de Vanadzor qui rendra ainsi également un très bel hommage au regretté Charles Aznavour.

Krikor Amirzayan