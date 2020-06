Le diocèse de France de l’église apostolique arménienne réagit au décès d’Arto Oksayan

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Arto Oksayan survenu le 12 juin.

ArtoOksayan fut un serviteur inlassable de l’Eglise apostolique arménienne mais aussi de la communauté arménienne de Nice pour lesquelles il s’est impliqué durant de nombreuses années.

En 2012, alors que notre communauté chrétienne de Nice connaissait une crise sans précédent, Arto Oksayan allait accepter, à la demande du diocèse de France et avec le soutien de quelques personnalités, de créer la paroisse de l’église apostolique arménienne des Alpes Maritimes, du Var et de Monaco, paroisse dont il fut élu le premier président.

La même année, avec son conseil paroissial, malgré un contexte très difficile, il allait réussir l’organisation de la visite pastorale à Nice de Sa Sainteté Karekine II, Catholicos de tous les Arméniens.

Il allait montrer sa fidélité et sa loyauté au Saint-Siège d’Etchmiadzine et servir sa Paroisse avec dévouement et abnégation, au-delà de toutes les difficultés, pendant deux mandatures, jusqu’en 2018.

Il fut Délégué diocésain de 2012 à 2018.

Il fut Vice-Président de l’Union Générale arménienne de Bienfaisance de la Côte d’Azur, membre de l’Association Sportive Arménienne, et un fervent soutien du Foyer Culturel Arménien de Nice.

Militant de la cause arménienne, avec sa Paroisse, il intègrera le conseil de coordination des organisations arméniennes de France Région Sud.

Sincère et déterminé, empreint de générosité et d’humilité, homme de culture, Arto Oksayan laisse le souvenir ému d’un serviteur dévoué de notre Sainte Eglise, de notre cause et de notre communauté.

Il était apprécié de tous.

Monseigneur Vahan Hovhannessian, primat du diocèse de France de l’église apostolique arménienne, Monsieur Saro Mardiryan, Président de l’Assemblée des délégués diocésains et le conseil diocésain présentent à l’ensemble de sa famille leurs condoléances attristées, et veulent leur exprimer ici le témoignage de leur soutien.

Que notre Dieu de miséricorde accueille dans le repos éternel l’âme de son serviteur Arto Oksayan, et qu’Il accorde à sa famille la consolation du Saint Esprit !

Que la mémoire du juste soit bénie à jamais, Amen !

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի, Ամէն

A Paris,

Le 14 juin 2020.