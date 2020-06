Negationnisme : réunion du Haut conseil de consultation de la présidence

Le Haut conseil de consultation de la présidence turque s’est penché mardi 16 juin 2020 sur les démarches à entreprendre face aux demandes de reconnaissance du génocide des Arméniens en 1915.

Après la réunion de cinq heures à huis clos le chef de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a fait une déclaration sur la réunion tenue sous l’égide du président de la République Recep Tayyip Erdogan.

Il a déclaré « que les démarches à entreprendre face aux allégations infondées contre la Turquie concernant les incidents de 1915 ont été traitées ». Le président Erdogan a souligné que les « graines de la discorde » que certains tentent de semer en détournant des événements historiques « ne germeront pas dans la vérité ».

Fahrettin Altun a déclaré qu’ils se concentraient sur les politiques qui permettront d’empêcher que divers milieux utilisent à des fins politiques les mensonges et diffamations qu’ils créent sur une période marquée par les difficultés et la souffrance pour tous les citoyens ottomans.

« Lors de la réunion, les démarches compréhensives à entreprendre pour prévenir la propagande basée sur des allégations irréelles par le lobby arménien, qui utilise les incidents de 1915 pour dénigrer la Turquie et notre peuple, et les pays qui exploitent le sujet à des fins politiques, ainsi que des projets et activités visant à expliquer la réalité au public national et international sur le plan historique et juridique, ont été traités », a-t-il relevé.

Le Haut conseil de consultation de la présidence turque a également délibéré sur des projets et activités destinés à « faire la lumière » sur des questions ayant des aspects historiques et juridiques, ainsi que sur des « faits pour le public national et international », a-t-il ajouté.

Source : https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-presidential-board-discusses-1915-events/1879442