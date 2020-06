Ankara rejette avec virulence les critiques de Paris

Istanbul, (AFP) - La Turquie a vivement rejeté mardi les

critiques « inacceptables » de la France sur son soutien armé au gouvernement de

Tripoli en Libye, accusant Paris de faire « obstacle à la paix » en appuyant le

camp adverse.

En Libye, Ankara soutient le Gouvernement d’union libyen (GNA) de Fayez

al-Sarraj, reconnu par les Nations unies, face aux forces dissidentes du

maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est soutenu notamment par la

Russie, l’Egypte et les Emirats arabes unis.

La France, bien qu’elle s’en défende publiquement, est également accusée de

soutenir Haftar.

"Le principal obstacle à l’établissement de la paix et de la stabilité en

Libye, c’est le soutien apporté par la France et d’autres pays" à Haftar, a

déclaré mardi le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué,

qualifiant les critiques françaises d’« inacceptables ».

"Le soutien apporté par la France au putschiste et forban Haftar a aggravé

la crise en Libye (...) et renforcé les souffrances du peuple libyen", a

ajouté le ministère, accusant Paris d’être le "sous-traitant de certains pays

de la région", une allusion aux Emirats et à l’Egypte.

Ces échanges virulents risquent de tendre un peu plus les rapports entre

Ankara et Paris, deux alliés au sein de l’Otan dont les relations se sont

dégradées depuis 2016.

Lundi, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a condamné "le

soutien militaire croissant« de la Turquie au GNA en »violation directe de

l’embargo des Nations unies".

La veille, la présidence française avait déjà dénoncé un interventionnisme

« inacceptable » de la Turquie et assuré que Paris ne pouvait "pas laisser

faire".

Le soutien armé d’Ankara au GNA, avec notamment le déploiement de

conseillers militaires et de drones, a permis à celui-ci d’inverser le rapport

de force et de multiplier les succès militaires ces dernières semaines.

La Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime Kadhafi en 2011.

Depuis avril 2019, le conflit a fait des centaines de morts, dont de nombreux

civils, et poussé plus de 200.000 personnes à fuir leur domicile.