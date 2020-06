La Colonie SIPAN 2 de l’association Sainte-Croix se transforme en activités du samedi à la Paroisse : atelier cuisine, lecture de contes arméniens, atelier créatif, films et son, chant et danse, histoire et traditions arméniennes, jeux concours...

Accueil des enfants de 6 à 12 ans

Journée complète de 10h à 18h

Repas froid et goûter offerts

Partage d’un moment convivial avec les parents à partir de 17h15

Inscription gratuite mais obligatoire et nombre de places limitées ! Consignes sanitaires strictement appliquées !

Pour plus d’informations contactez Seta Birsel +33 6 77 11 36 04.