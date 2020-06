La nomination de Gary Chivichyan aux prix ESPYS sera une première pour la diaspora arménienne

Gary Chivichyan surnommé le « tireur d’élite arménien » pour ses compétences remarquables dans le tir à longue distance et le joueur est un espoir de la NBA qui a terminé sa dernière année avec les Pacific Tigers à l’Université du Pacifique. Il a été recruté par l’ancienne star de la NBA, l’entraîneur Damon Stoudamire. Les Pacific Tigers ont connu l’une de leurs saisons les plus réussies en 2019-2020 et Gary Chivichyan a joué un grand rôle dans ce succès en terminant deuxième du pointage par équipe et premier des trois derniers points marqués. Gary Chivichyan, qui a grandi à Hollywood en Californie, était également le seul joueur de basket-ball de division 1 la saison dernière à être arménien.

Gary Chivichyan dit : « En grandissant, j’avais toujours une puce sur l’épaule et j’ai toujours cru que j’allais réaliser de grandes choses pour moi et mon héritage… J’aspire toujours à être un leader pour ma communauté et un modèle pour la jeunesse arménienne. J’ai fait beaucoup de travail pour obtenir les résultats que j’ai aujourd’hui ".

Cette éthique de travail, la confiance et l’état d’esprit seront nécessaires pour jouer au niveau NBA car il tentera de jouer professionnellement et de briser les frontières culturelles en déclarant" Je veux être le premier Arménien à faire partie de la NBA ».

Il a actuellement signé avec l’agent de la NBA Ara Vartanian et a des séances d’entraînement NBA avec plusieurs équipes. Plus récemment, Gary a participé à une mêlée NBA, où il a impressionné les sélectionneurs non seulement par son tir de précision, mais aussi par sa capacité à marquer le ballon d’une multitude de façons et à jouer une défense musclée.

En reconnaissance de sa capacité athlétique et de ses compétences de tir prolifiques en 3 points sur le terrain de basket, Gary Chivichyan a été nominé pour le prix honorifique exceptionnel senior ESPYS 2020 par le comité de nomination et est fier d’être le premier candidat arménien dans l’histoire des prix ESPYS. .

Les prix ESPYS ou Excellence in Sports Performance Yearly reconnaissent les réalisations sportives individuelles et d’équipe qui ont eu lieu au cours de l’année civile précédant la cérémonie. Les ESPYS sont pour le sport ce que les Academy Awards sont pour le cinéma ou les Grammys pour la musique. Les ESPYS ont commencé en 1993 et ​​depuis 2004, le processus de vote a changé et les lauréats de chaque catégorie de prix ne sont pas uniquement votés par les amateurs de sport mais aussi par les rédacteurs sportifs, les cadres, les experts sportifs et les personnalités ESPN. Cette année, les ESPYS seront un peu différent en raison de la pandémie de coronavirus, avec une émission virtuelle qui est prévue le 21 juin sur le réseau ABC / ESPN. Après sa nomination et son arrivée parmi les 4 meilleurs candidats de sa catégorie, Gary Chivichyan attend maintenant son entrevue avec les producteurs ESPN avant de prendre la décision finale.

La passion de Gary Chivichyan pour son héritage arménien est véritablement alimentée par les milliers d’années de difficultés et d’obstacles que les Arméniens ont dû endurer et surmonter, le responsabilisant et le transformant en l’athlète qu’il est aujourd’hui. La diaspora arménienne est l’une des plus importantes au monde, provoquée par la Première Guerre mondiale et le génocide arménien qui a conduit à ce que davantage d’Arméniens vivent à l’extérieur du pays d’Arménie aujourd’hui plutôt qu’à l’intérieur. Il y a des Arméniens de différents pays et origines vivant à Los Angeles, y compris des Arméniens d’Arménie. Ils vivent en Californie depuis très longtemps et Los Angeles compte la plus grande population d’Arméniens en dehors de l’Arménie.

Gary Chivichyan appartient à une génération qui représente également le style de vie, la culture et les idéaux américains tout en ne manquant pas d’honorer et de promouvoir son héritage arménien. Il a la double nationalité en Arménie et aux États-Unis et il est membre de l’équipe nationale de basket-ball d’Arménie.

La pandémie de coronavirus a mis les choses dans une perspective différente pour de nombreux professionnels du monde entier, mais Gary Chivichyan est déterminé à sortir indemne de cette crise sanitaire et à se donner les moyens de poursuivre ses rêves pour se former professionnellement. L’accès au gymnase a été difficile, mais il a également mis en place un gymnase dans sa maison à Glendale, en Californie, afin de suivre son programme d’entraînement. Il est déterminé à se mettre au travail pour rester au top de son art.