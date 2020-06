L’immunité parlementaire du chef de l’opposition levée (MAJ 20h30)

Erevan, 16 juin 2020 (AFP) - Le Parlement arménien a levé mardi l’immunité

du chef du principal parti d’opposition, soupçonné de délits financiers, mais

qu’il dénonce comme des poursuites politiques.

Dans la matinée, la police a interpellé une centaine de manifestants venus

soutenir devant le Parlement Gaguik Tsaroukian, richissime homme d’affaires et

chef de la formation Arménie Prospère.

Avec 25 sièges sur 132 à l’assemblée, ce parti est la principale formation

s’opposant au Premier ministre Nikol Pachinian.

Dans l’après-midi, 87 députés ont voté pour la levée de l’immunité de M.

Tsaroukian, et aucun contre, le trois partis d’opposition ayant décidé de

boycotter le vote.

Le même nombre d’élus a également autorisé dans la soirée son placement en

détention provisoire, demandée par le parquet général arménien.

Gaguik Tsaroukian est soupçonné d’avoir monté une entreprise illégale de

jeux de hasard, ayant causé un préjudice de 60 millions de dollars à l’Etat.

Il est aussi suspecté « d’achat de votes » lors des législatives de 2017.

Avant les votes le visant au Parlement, Gaguik Tsaroukian s’en pris au

gouvernement de Pachinian, lui reprochant des « ratés économiques » et "une

mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus« . »Vous êtes au bord de la catastrophe (...) Il ne vous reste que deux ou

trois mois avant la fin de votre régime", a lancé Gaguik Tsaroukian aux

députés du parti au pouvoir.

« Tsaroukian n’a peur de personne », a-t-il ajouté, en parlant de lui-même à

la troisième personne, avant de quitter l’enceinte du Parlement.

Il s’est ensuite rendu à une convocation au siège des services de sécurité

arménien pour y subir un interrogatoire.

L’opposant avait dénoncé précédemment des poursuites "politiquement

motivées" afin de faire taire ses critiques à l’égard du Premier ministre,

accusé d’avoir mal géré l’épidémie de coronavirus.

Lorsque l’Arménie a levé le 4 mai le confinement qu’elle avait imposé, le

pays comptait 2.507 cas et 39 morts. Mais mardi le bilan a bondi à 17.489 cas

et 293 décès.

Mardi matin, 136 sympathisants de l’opposition ont été interpellés pour

avoir manifesté, selon la police, alors que les rassemblements sont interdits

à cause de l’épidémie. Des partisans de M. Tsaroukian ont aussi bloqué des

rues et des accès à Erevan.

Dimanche, 90 personnes avaient déjà été brièvement arrêtées après des

perquisitions des services de sécurité visant M. Tsaroukian.

Le Premier ministre Pachinian, qui a lui-même été contaminé par le

coronavirus mais a guéri depuis, jouit d’une importante popularité en Arménie.

Ce ancien journaliste est arrivé au pouvoir en 2018 après un grand

mouvement de protestation pacifique contre son prédécesseur, Serge Sarkissian.

M. Pachinian mène depuis une croisade contre la corruption qui gangrène le

pays.