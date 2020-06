En Artsakh avec le Tumobus de Tumo près de 1 250 élèves d’une vingtaine de villages ont découvert les technologies de l’information

En 2019 la République de l’Artsakh a dépensé plus de 87 millions de drams à l’éducation « non formelle », c’est-à-dire en dehors des classes scolaires. La ministre de l’Education, des sciences et de la culture de l’Artsakh Lousine Gharakhanyan a affirmé lors des questions au gouvernement que 97,8% des projets en matière d’éducation « non formelle » furent réalisés. En coopération avec le centre Tumo de Stepanakert fut mis en place le projet Tumobus qui a offert à environ 1 250 élèves d’une vingtaine de communes de l’Artsakh la possibilité de suivre des initiations aux technologies de l’information. L’objectif étant de faire connaitre le monde des technologies de l’information aux jeunes villageois de diverses régions de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan