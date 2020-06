Le Parlement autorise les poursuites contre le chef de l’opposition Tsaroukian

Le Parlement arménien a voté hier pour permettre aux autorités chargées de l’application des lois de poursuivre judiciairement Gagik Tsarukian. Il rejette ces accusations, qui sont selon lui non fondées et motivées par des raisons politiques.

S’adressant aux députés, le procureur général Artur Davtian a de nouveau soutenu les allégations du SNS selon lesquelles Tsarukian « avait créé et dirigé un groupe organisé » qui avait acheté plus de 17 000 voix pour son parti Arménie prospère (BHK) lors des élections législatives qui se sont tenues en avril 2017. Davtian a expliqué que le SNS avait recueilli des documents et témoignages montrant que des pots-de-vin ont été remis aux habitants de la province de Gegharkunik.

Tsarukian et d’autres députés du BHK ont nié avec véhémence les accusations lorsqu’ils se sont exprimés au Parlement avant le vote. Ils ont dénoncé le fait que les autorités chargées de l’application des lois n’avaient produit aucune preuve de son implication dans cet achat présumé de votes.

Ils ont de nouveau affirmé que Pachinian avait ordonné l’ouverture de la procédure pénale en réponse aux requêtes de Tsarukian pour la démission de l’ensemble du gouvernement arménien exprimées le 5 juin.

Tsarukian a maintenu ses affirmations selon lesquelles le gouvernement n’a pas réussi à contenir la propagation rapide du Coronavirus dans le pays, ni même à s’attaquer aux graves conséquences socioéconomiques de l’épidémie mortelle.

« La fin de votre révolution est venue », a lâché Tsarukian, se référant au mouvement de protestation de 2018 qui a amené Pachinian au pouvoir.

« 80 ou 90% des gens croyaient en vous et en la révolution, a-t-il commenté. Mais aujourd’hui, même pas 5% y croient.« Le chef du BHK a également assuré qu’il n’était pas intimidé par la perspective de son emprisonnement et qu’il »ira jusqu’au bout« en défiant les autorités. Il a expliqué qu’avec leur affaire criminelle « fabriquée », ils ne faisaient « de lui qu’un héros ». »C’est temporaire, cela ne durera qu’un ou deux mois, pas plus, a-t-il ajouté dans son discours de colère. Vous devez comprendre cela avant qu’il ne soit trop tard. Vous vous tenez au bord d’un abîme. »

« Tsarukian et notre parti représentent une partie considérable de la population, a abondé Arman Abovian, haut responsable du BHK. Vous êtes en guerre avec le peuple. »

Immédiatement après avoir terminé son discours et quitté le Parlement, Tsarukian a été entouré d’officiers et emmené au siège du SNS pour un nouvel interrogatoire. Des représentants du BHK ont pointé le fait que les services de sécurité l’avaient détenu illégalement avant d’obtenir le consentement du Parlement. Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a toutefois insisté sur le fait que Tsarukian n’était pas détenu.

Le parti Arménie Lumineuse (LHK), l’autre force d’opposition représentée au Parlement, a également signalé que les accusations d’achat de votes étaient politiquement motivées. Son chef, Edmon Marukian, a rejeté les critiques acerbes des alliés de Pachinian, comme étant hypocrites, contre Tsarukian depuis le 5 juin.

Marukian a fait valoir que Pachinian a conclu à plusieurs reprises des accords politiques avec Tsarukian après la Révolution de velours de 2018. « Vous n’êtes pas honnête et sincère », a-t-il critiqué, faisant référence au bloc au pouvoir.

Dans ses remarques finales, Davtian a insisté sur le fait que l’affaire pénale contre le chef de l’opposition et le riche homme d’affaires est un « processus purement juridique ». Le procureur général a révélé que le SNS avait ouvert le dossier en février, plus de trois mois avant que Tsarukian ne fustige le gouvernement en des termes inhabituellement forts.

Les dirigeants de la majorité progouvernementale du Parlement ont également nié tout motif politique derrière la répression. Mirzoyan a prévenu que l’opposition ne devait pas « politiser le processus judiciaire ».

« Tout le monde est égal devant la loi, qu’il dirige ou non un parti politique », a tranché un orateur proche de Pachinian.

Les deux forces d’opposition parlementaire ont décidé de boycotter le vote qui a suivi sur la levée de l’immunité de Tsarukian contre les poursuites. « Nous ne participerons pas à cette farce », a justifié Marukian.

En conséquence, seuls 87 des 132 députés de l’Assemblée nationale ont voté lors d’un scrutin secret. Ils ont tous soutenu les demandes du procureur.

Mon pas de Pachinian contrôle 88 sièges au Parlement. Un seul de ses députés était absent lors de la session de ce mardi, ce qui donne à penser que les poursuites contre Tsarukian ont été unanimement soutenues par les autres députés progouvernementaux.

Le BHK détient 26 sièges, après avoir terminé deuxième lors des dernières élections législatives qui se sont tenues en décembre 2018.

Alors que le Parlement entamait le débat sur la question dans la matinée, le SNS a annoncé qu’il avait lancé lundi une enquête distincte sur d’autres cas présumés d’achat de votes par le BHK.

Dans un communiqué, les services de sécurité ont écrit qu’une haute personnalité du BHK, Naira Zohrabian, avait admis à plusieurs reprises dans des conversations privées que le parti de Tsarukian avait payé des Arméniens pour voter pour lui lors de diverses élections. La déclaration contenait une citation attribuée à Zohrabian. Il n’a pas été précisé si le SNS avait écouté les conversations de l’homme politique d’opposition.

Zohrabian a nié avec colère ces allégations. Elle a laissé entendre que ses téléphones avaient été mis illégalement sur écoute par le SNS.